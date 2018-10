El argentino Dani Díaz reconquista San Luis

Publicado 26/01/2015 0:13:45 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclista argentino Dani Díaz (Funvic) culminó este domingo su victoria final en el Tour de San Luis tras una séptima y última etapa de trámite, disputada sobre 122 kilómetros llanos en un circuito alrededor del mismo San Luis, en la que el británico Mark Cavendish (Quick Step) pudo desquitarse de sus peleas con el colombiano Fernando Gaviria llevándose el triunfo parcial en el sprint.

Díaz, que se subió a lo alto de la general con su victoria en la segunda etapa con final en Mirador del Potrero, defendió con éxito su liderato, el segundo triunfo en San Luis tras el que cosechó en 2013. Compartiendo podio final con el ciclista local estuvieron los colombianos Radolfo Torres (Selección de Colombia), ganador también de la montaña, y Nairo Quintana (Movistar Team), quien ganó la pasada edición de la cita.

El líder del equipo español se marchó con buenas sensaciones a pesar de no poder defender su título, muy regular en las tres llegadas en alto y en la contrarreloj individual del viernes. "El tercer puesto es justo. Los dos primeros han sido mejores. He intentado ganarles, pero no he podido aunque me voy contento porque las dos veces que he corrido aquí, una he ganado -el año pasado- y otra he sido tercero", indicó Nairo.

"He visto, además, que la gente me tiene mucho cariño e incluso muchos corredores querían que ganara una etapa y algunos también la general. No lo he conseguido, pero estoy tranquilo porque los datos dicen que estoy igual de forma que el año pasado cuando llevaba desde la Vuelta a España sin competir", añadió el ciclista del Movistar.

Por otro lado, al ronda argentina tuvo el perfecto colofón con la victoria de etapa de Cavendish. El británico, que se quedó con la miel en los labios por dos ocasiones (en Villa Mercedes y Juana Koslay) con el colombiano Gaviria, se quitó la espinita clavada llevándose la etapa final.

--CLASIFICACIONES.

-Etapa.

1. Mark Cavendish (GBR/Quick-Step) 2:33:29.

2. Fernando Gaviria (COL/Selección Colombia) m.t.

3. Jakub Mareczko (ITA/Selección Italia) m.t.

4. Sacha Modolo (ITA/Lampre-Merida) m.t.

5. Yauheni Hutarovich (BIE/Bretagne-Seche) m.t.

-General.

1. Dani Díaz (ARG/Funvic) 22:37:07.

2. Rodolfo Torres (COL/Colombia) a 1:05.

3. Nairo Quintana (COL/Movistar) 1:34.

4. Eduardo Sepúlveda (ARG/Bretagne) 2:02.

5. Rodrigo Contreras (COL/Colombia) 3:16.

6. DANI MORENO (ESP/Katusha) 3:26.