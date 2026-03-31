Asturias y la 'cuna' de ciclistas de Viella, protagonistas de La Vuelta femenina 26

Plantilla del Viella-Guttrans en 2016, con Laura Álvarez e Isa Martín, entre otras. - LA VUELTA FEMENINA 26 BY CARREFOUR.ES

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es, del 3 al 9 de mayo, será la cuarta edición de la ronda española en su formato actual que se culminará con dos etapas en Asturias, con meta en Les Praeres y el Alto de L'Angliru, pero lejos del foco de la élite, la labor de clubes como la Escuela de Ciclismo Viella, una pequeña parroquia del municipio de Siero, alimenta la base del ciclismo.

En la raíz de esta escuela ciclista se encuentran Paco Fuentes y Carlos 'Cali' González. Este último es el padre de Alicia González Blanco, profesional en el St Michel-Preference Home-Auber93 francés tras pasar por el LifePlus británico, el Movistar Team y el Lointek; y de Lucía González, cuya dilatada trayectoria le ha permitido brillar particularmente en ciclocross, modalidad en la que ha sido seis veces campeona de España.

'Cali' es también el padre deportivo de más de un centenar de chicas que, en su momento, pincharon dorsales en la ropa de su equipo cadete y juvenil patrocinado por Guttrans, una empresa de transportes por carretera radicada en Viella.

"Todo empezó con una extraescolar en la que estaban los niños del pueblo. Yo siempre había sido aficionado al ciclismo y a la bici. Lucía se enganchó a competir con el Club Ciclista Colloto de Oviedo, y cuando Alicia se interesó surgió la iniciativa de crear una escuela para ella y para todos los zagales de la zona", recuerda 'Cali' en declaraciones facilitadas por la organización de la prueba, que comenzará el próximo 3 de mayo.

Empezaron con ocho; ahora tienen 55, más los 17 de la extraescolar. El crecimiento de la 'quinta' de Alicia les llevó a formar un equipo cadete y juvenil. Esta historia suele terminar en el momento en que las hijas de los impulsores dejan el ciclismo, o pasan a una categoría superior. En el caso de Paco y 'Cali', no fue así porque continúan al pie del cañón, y celebrando las bodas de plata de su escuela.

La narradora en Eurosport Laura Álvarez también pasó por sus filas. "Corría con la escuela de mi pueblo, Grado, pero yo era la única chica y normalmente participaba en las carreras con los chicos. El club procuraba llevarme a pruebas femeninas, pero yo veía que les exigía un esfuerzo enorme y no quería cargarles tanto. Lo comentamos y ellos mismos me pusieron en contacto con 'Cali', que me abrió las puertas de su equipo", manifestó la comunicadora asturiana.

Álvarez confiesa que allí aprendió "muchísimo ciclismo" como sentirse útil, trabajar en equipo o superar los malos momentos. "'Cali' nos trataba de forma muy natural; nos exigía el máximo entrenando, pero luego nos animaba mucho en carrera. Y la convivencia era genial. Cuando íbamos de viaje, todos los padres y niñas dormíamos en la misma casa rural...", indicó.

Isa Martín, ciclista UCI varios años y actualmente delegada de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) en España, amén de comentarista en Teledeporte, señala que el equipo era "súper familiar y humilde". "Nos cuidaba y transmitía muchísima calma. Nunca una mala palabra, nunca un enfado; ni siquiera cuando nos equivocábamos en las carreras. 'Cali' era constructivo y cercano", comentó.

"Ahora que yo misma ejerzo de directora en un equipo juvenil (Mirat), noto que les digo a las ciclistas las mismas palabras que él me decía a mí. Estoy viviendo en primera persona la paliza de los viajes y de cuidar a las ciclistas durante el fin de semana para después ir a trabajar el lunes, y eso me hace valorar más todavía el enorme esfuerzo que sus compañeros y él hacían por nosotras", añadió.

LA MISIÓN DE CREAR REFERENTES

Por su parte, Alicia González ensalza la figura de su padre. "Por mucho que Lucía y yo hayamos llegado a ser profesionales, mi padre sigue siendo el más apasionado por el ciclismo de la casa. Con las corredoras, su prioridad era el esfuerzo, la seriedad; que todas diéramos lo mejor de nosotras mismas", detalló.

Aunque el número de ciclistas profesionales surgidas de la Escuela de Ciclismo Viella se puede contar con los dedos de una mano, entre sus antiguas pupilas hay fisioterapeutas, nutricionistas y biotecnólogas, que han logrado cumplir la misión de la escuela de crear de referentes.

Para la generación de Álvarez y Martín, ese referente era la propia Alicia González. "Era nuestra ídolo en una época en que sólo podías ver las carreras femeninas en los resúmenes que colgaba la UCI en Youtube. 'Cali' lo sabía, y utilizaba su ejemplo para motivarnos. De no ser por 'Cali' y su escuela, igual me hubiese desenganchado del ciclismo después de cadetes y me estaría dedicando a otra cosa", recordó la narradora de Eurosport.

Su legado, como el de tantos clubes, pervive y pervivirá en las personas que han pasado por su seno. Y también una de las semillas del ciclismo que se disfrutará en La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es.