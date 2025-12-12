Benidorm presenta candidatura para acoger el Mundial de Ciclocross 2031

Presentación de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026 - PRENSA MOMPARLER CYCLING

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Benidorm presentó este viernes su candidatura para albergar los Campeonatos del Mundo UCI de Ciclocross de 2031, un anuncio que centró buena parte de la presentación oficial de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026, celebrada en el Edificio Torrejó, frente a la Playa de Levante.

La ciudad turística alicantina aspira así a acoger el evento cumbre de la especialidad invernal del ciclismo, 35 años después de la última cita mundialista en España, celebrada en Getxo en 1990.

Los Mundiales UCI de Ciclocross se disputan tradicionalmente entre finales de enero y principios de febrero como cierre de la temporada y representan la competición de mayor rango de este deporte. La candidatura de Benidorm supondría, de prosperar, el regreso de unos Campeonatos del Mundo de ciclismo a la ciudad, que ya organizó en 1992 unos históricos Mundiales de carretera, en los que el italiano Gianni Bugno conquistó el maillot arcoíris en la prueba en línea masculina.

"Tenemos la sensación de haber acertado plenamente con este evento, porque nos consolida como punta de lanza del turismo y también del deporte", afirmó el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Pérez, destacando la alianza institucional que respalda la candidatura. El alcalde consideró que acoger el Mundial sería "un salto cualitativo" para la ciudad tras varias ediciones de Copa del Mundo marcadas por su éxito de público y organización.

Benidorm, Alicante y la Comunitat Valenciana esperan reforzar con esta candidatura una apuesta que ha convertido a la ciudad en un referente del ciclocross internacional, tanto por su impacto deportivo como por su capacidad de atraer turismo deportivo en plena temporada de invierno. La resolución de la UCI marcará si la capital turística de la Costa Blanca se convierte en sede del Mundial de 2031, el gran objetivo a medio plazo de su proyecto ciclista.

La Copa del Mundo UCI - Benidorm Costa Blanca celebró su primera edición en 2023, reuniendo desde entonces a más de 16.000 espectadores cada año en los parques de El Moralet y Foietes. Su palmarés reciente incluye victorias de Mathieu Van der Poel (2023), Wout van Aert (2024) y Thibau Nys (2025) en categoría masculina Elite, mientras que la neerlandesa Fem van Empel se ha impuesto en las tres últimas ediciones femeninas, consolidando el nivel competitivo de la prueba.

Con vistas a la edición de 2026, que se disputará el domingo 18 de enero, la organización ha preparado un circuito con importantes novedades, entre ellas una meta en cuesta arriba -que obligará a apurar el esfuerzo hasta el último metro- y un arenero de cien metros situado en la antigua recta de meta. Thibau Nys, vencedor en 2025, y el vigente campeón de Europa, Toon Aerts, ya han confirmado su participación, mientras que el actual maillot arcoíris, Mathieu Van der Poel, ha incluido la prueba en su calendario provisional.

El acto contó con la presencia del alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Pérez; del Director General d'Esport de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; del vicepresidente de la RFEC, José Enrique Gutiérrez; y del CEO de Momparler Cycling y organizador de la cita, Pascual Momparler, además de representantes municipales y autonómicos. Todos coincidieron en subrayar el impacto deportivo y turístico de la propuesta, en un evento que ya ha consolidado a Benidorm como una de las capitales del ciclocross internacional.