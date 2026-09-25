Benjamín Noval: "Cuando estaba delante, decidí atacar y darlo todo hasta la meta"

El ciclista español Benjamin Noval se proclama campeón del mundo júnior de ciclismo en ruta durante el Campeonato que se disputa en Montreal (Canadá). - Jasper Jacobs / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Benjamín Noval, flamante campeón del mundo júnior de ciclismo en ruta, explicó sobre la carrera que decidió "atacar y darlo todo hasta la meta" en una prueba para la que no se puso "nervioso", al mismo tiempo que estableció como claves seguir "un ritmo constante" en el circuito final, sin venirse "abajo nunca".

"Con tranquilidad, la verdad que no me puse muy nervioso. Salí con las cosas claras tanto yo como el equipo y cuando sacaba dos minutos, más que nervioso, sí que tenía un poco de intriga de cómo iba a ser la carrera", expresó Noval en un vídeo publicado en las redes sociales de la Real Federación Española de Ciclismo tras colgarse el oro en el Mundial de Montreal (Canadá).

Asimismo el ciclista, de 17 años, sabía que la parte final de la carrera iba a ser "muy dura". "Eran 130 kilómetros y la subida al final se pegaba, pero una vez se lanzó la carrera el tiempo se recortó bastante rápido y cuando una vez llegué delante y veía que era el momento, decidí de atacar y darlo todo hasta la meta", añadió.

Además relató cómo vivió la última vuelta cuando estaba a 30 segundos del francés Simon Defrance. "Intentando regularme lo mejor posible y sabiendo que eran dos y se iban a entender muy bien. Y una vez ya me dijeron que iba solo, sabía que en el uno contra uno era más complicado que me recortasen tiempo, manteniendo un ritmo constante y no viniéndome abajo nunca", zanjó.

Noval conquistó este jueves la medalla de oro de la prueba en ruta júnior del Campeonato del Mundo de ciclismo en carretera, que se está disputando en Montreal (Canadá), y con ello se ha convertido en el primer español capaz de lograr en el mismo año este título y también el maillot arcoíris de contrarreloj.