Cabello, Ten y el tándem Ávila-Font lideran las opciones en el Mundial de Paraciciclismo en pista

Alfonso Cabello, Ricardo Ten y el tándem formado por Ignacio Ávila y Joan Font son las principales bazas de la delegación española en el Mundial de Ciclismo Paralímpico en Pista, que acoge la localidad holandesa de Appeldorn.

El combinado dirigido por Félix García Casas llega a tierras holandesas con la ambición de igualar las cinco medallas, dos oros, una plata y dos bronces, logradas hace un año en el velódromo de Río de Janeiro, con Ten y Cabello defendiendo sus títulos.

El exnadador valenciano intentará revalidad su corona en el kilómetro de la clase MC1, donde deberá correr en torno a 3:48, y también aspira a subir al podio en el scratch y en el ómnium.

"Las sensaciones son buenas, somos optimistas con el trabajo que hemos hecho. Estoy un poco mejor que el año pasado y me veo capacitado para hacer mejor marca personal; luego ya veremos lo que hacen los demás", aseguró Ten en declaraciones a 'rfec.com'.

Además, el valenciano sabe que "Tokio se acerca y cada vez la gente aprieta más". "Hay cuatro o cinco ciclistas que creo que podemos estar ahí disputando las medallas", apuntó.

Por su parte, Alfonso Cabello querrá mantener su trono en el kilómetro de la clase C5. "Llego en un buen momento de forma. El trabajo está hecho, solo queda que todo vaya según lo previsto, tener buenas sensaciones y hacerlo lo mejor que sé", admitió.

"No me gusta fijarme en lo que hacen los demás, intento mejorar yo mismo y centrar mis esfuerzos en lo que está en mi mano para mejorar. No soy una persona que haga un seguimiento de los rivales", agregó sobre la competencia en la prueba.

"Creo que llega mejor que nunca", advierte por su parte el seleccionador Félix García Casas. "Alfonso tiene que aspirar a bajar del 1:05; es un corredor muy solvente, lo viene demostrando año tras año en grandes citas y esperemos que pueda revalidar el oro", deseó.

También habrá opciones en tándem, donde los solventes Ignacio Ávila y Joan Font defienden la plata de hace un años en la persecución individual. "Son un tándem muy experimentado y solvente, pero la igualdad es máxima", afirmó García Casas.

Además, en la clase C2, Maurice Eckhard peleará por estar en el podio tanto en la persecución como en el scratch, mientras que para Eduardo Santas (C3) las mayores opciones pasan por la persecución individual. El navarro, junto a Amador Granados y Alfonso Cabello, buscarán medalla en la velocidad por equipos donde en Rio fueron bronce.

Óscar Higuera (C4) buscará meterse entre los ocho mejores en el kilómetro y el scratch, Pablo Jaramillo (C5) centrará su máximo objetivo en el kilómetro y Ginesa López y Mayalen Noriega, únicas representantes femeninas de la expedición, tratarán de brillar en la persecución, formando equipo en la nueva competición de esta cita junto a Ávila y Font.