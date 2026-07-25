Carapaz se corona rey de la montaña y Pogacar lleva a Del Toro al podio

Richard Carapaz celebra su victoria en la 20ª etapa del Tour de Francia - Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) se ha adjudicado este sábado la vigésima etapa del Tour de Francia, disputada entre Le Bourg-d'Oisans y el Alpe d'Huez sobre 170,9 kilómetros, y se ha garantizado la clasificación de la montaña tras una nueva exhibición en alto, mientras que el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) llegará de amarillo este domingo a París para celebrar su quinto triunfo en la ronda gala.

En la etapa reina de esta edición, con 5.450 metros de desnivel positivo y tres grandes subidas, el estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) no pudo culminar su escapada, lastrada por dos caídas, la segunda de ellas peligrosísima, y vio cómo a falta de seis kilómetros le superaba el corredor sudamericano, tercero el viernes en el mismo escenario.

Con ello, Carapaz se aseguró matemáticamente el maillot de la montaña y celebra su segunda victoria en este Tour, tras la lograda el jueves en la estación de Orcières-Merlette. Cruzó la meta con un tiempo de 4:59:39, 26 segundos por delante del belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) y 31 por delante de Kuss.

A 1:05 entraron Pogacar y su colega de equipo Isaac del Toro, en una lección de compañerismo del esloveno, que renunció a la victoria de etapa para actuar de gregario del mexicano y ayudarle a atar el tercer puesto en la general. Ahora, Pogacar manda en la clasificación provisional con 6:26 sobre Evenepoel y 9:42 sobre Del Toro.