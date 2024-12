Carlos Rodríguez: "Lo principal sería hacerlo bien en el Tour de Francia, pero no descarto La Vuelta"

Archivo - Stephane Rosseto of St Michel - Auber93 and Carlos Rodriguez of INEOS Grenadiers during the Tour de la Provence, Stage 3, Istres – Chalet Reynard ( Mont Ventoux ) on February 13, 2021 in Bédoin, France - Photo Laurent Lairys / DPPI - Laurent Lairys / DPPI / AFP7 / Europa Press