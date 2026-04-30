Carrefour "reafirma su compromiso con el deporte femenino" patrocinando un año más La Vuelta Femenina

Archivo - Demi Vollering conquista La Vuelta Femenina 25 by Carrefour.Es - UNIPUBLIC/RAFA GÓMEZ/SPRINT CYCLING AGENCY

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Carrefour volverá a ser, por cuarto año consecutivo, el patrocinado principal de La Vuelta Femenina by Carrefour.es, que se disputará del 3 al 9 de mayo próximos, un apoyo con el que "reafirma su compromiso con el deporte femenino".

Desde la salida en Pontevedra y hasta el final en el alto de L'Angliru, la compañía acompañará esta carrera con una propuesta que va más allá de la competición, "impulsando iniciativas centradas en la promoción del deporte femenino y la conexión local con las distintas zonas por las que transcurre la carrera", según apuntó este jueves en nota de prensa.

Además, hay que recordar que Carrefour patrocina al maillot rojo de líder, "símbolo del esfuerzo y la superación" y, como nueva "muestra de su compromiso con el deporte femenino", informó de que también serán mujeres quienes se lo entreguen a la ganadora en cada etapa.

Por otro lado, durante La Vuelta, los tradicionales vallados de llegada también se transformarán en mensajes reales de madres a sus hijas ciclistas. "Palabras de apoyo, orgullo y amor que acompañan a las corredoras en el momento más decisivo de la etapa. Una iniciativa que conecta el alto rendimiento con lo esencial: las personas detrás del esfuerzo", recuerda Carrefour, que continúa así "innovando con un modelo de patrocinio con propósito, en el que deporte, igualdad y sostenibilidad avanzan de la mano".