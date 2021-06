Christian Venge y Noel Martín, campeones del mundo de ciclismo adaptado

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tándem formado por los españoles Christian Venge y Noel Martín se proclamó este sábado campeón del mundo en una nueva prolífica jornada para la delegación nacional en el Mundial de Ciclismo Adaptado, que se está celebrando en Cascais (Portugal), donde ya suma un total de nueve medallas en cuatro jornadas de competición.

Christian Venge y Noel Martín se colgaron el oro en una carrera en la que los también españoles Adolfo Bellido y Eloy Teruel acabaron conformándose con la cuarta plaza después de haber sido los agitadores de la prueba. Bellido-Teruel dominaron con un margen entre 20 y 50 segundos a las dos duplas neerlandesas.

Sin embargo, Venge-Martín, siempre a rueda de los 'orange' y tras intentarlo en alguna ocasión, esperaron su oportunidad y ya en la recta final lograron mostrarse como los más fuertes en un emocionante y agónico final. El maillot arcoíris vuelve a un tándem nacional tras la victoria de Ignacio Ávila y Joan Font en 2018, informó la RFEC.

Por su parte, la carrera de mujeres fue muy diferente, con el pelotón agrupado durante toda la prueba a pesar de algunas intentonas por romper la carrera. 'Kuki' López e Irene Méndez, siempre bien colocadas, lo intentaron a falta de unos cuatro kilómetros, terminando finalmente en séptima posición en el sprint con el resto de tándems de cabeza.

El turno de tarde, dedicado a las bicicletas, dejó una nueva medalla de Ricardo Ten, esta vez de plata tras un desenlace igualadísimo frente al alemán Senska. "He salido a todos los ataques; me sentía bastante vigilado, pero era lo que había que hacer, no dejar que se fuera nadie. He intentado hacer un sprint largo, pero no ha podido ser ese doblete. Me voy muy contento con el rendimiento ofrecido en este Campeonato del Mundo", dijo.

Además, Maurice Eckhard acabó cuarto en la cita MC2, mientras que el joven Markel Alonso (MC2) terminó en 20ª posición. En MC3, Eduardo Santas logró la quinta posición al verse encerrado en el sprint final tras una carrera lenta y de poco movimiento. Jaime Andrés Mariño concluyó 14º.

En la clase MC4, Óscar Higuera finalizaba octavo, con un buen papel del debutante Juan Alberto Jiménez, undécimo. Por último, en la clase MC5, Juan Antonio Sánchez lograba una notable octava plaza en una carrera que se rompió pronto. José Diego Jara terminaba 16º.