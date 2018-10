Contador: "Soy optimista porque este problema necesita una solución ya"

Publicado 27/08/2018 15:00:21 CET

El exciclista Alberto Contador se mostró "optimista" después de la reunión con la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, con motivo de una reforma del Código Penal que persigue la iniciativa 'PorUnaLeyJusta', recalcando que es un problema que "necesita una solución ya" y que se da en España "todos los días".

"He salido muy contento con la acogida que nos han dado y por cómo ha transcurrido toda la reunión. Hasta que las cosas no estén hechas, yo no veo nada, pero soy optimista desde el punto de vista de que este problema necesita una solución ya", reconoció Contador a los medios tras la reunión.

"Entre siete y ocho millones de personas cogen la bicicleta en España, sea para ir a trabajar, para entrenar o de manera profesional. Lo que no puede ser es que la legislación siga como hasta ahora. Estamos viviendo casos semana tras semana, cometiendo infracciones o dando positivo en alcohol o drogas. Piensas cuál es el peor escenario, se da y a los dos días están en la calle", añadió el de Pinto.

El exciclista calificó de "contrasentido" la normativa actual, la cual no es capaz de responder a una problemática que se da en España "todos los días". Además, esta situación va más allá de los ciclistas, y esta búsqueda de la reforma del Código Penal trata de que otros afectados como peatones e incluso conductores también puedan ser "beneficiados".

Contador ejemplificó esta situación con un accidente frontal producido hace unas semanas en Valdelaguna (Madrid), cerca de donde vive el exciclista, donde uno de los conductores huyó y se personó a la Guardia Civil al día siguiente como responsable de los hechos, y después de que el copiloto del otro vehículo falleciera.

La reunión contó además con la principal impulsora de 'PorUnaLeyJusta', Anna González, junto a la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, y al secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz. También acudieron el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Luis López Cerrón, el presidente de la Real Federación Española de Triatlón, Amancio del Castillo, y la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, entre otros.

ANNA GONZÁLEZ: "YA TENEMOS EL SACO LLENO DE PROMESAS"

Anna González valoró el apoyo de Dolores Delgado, lamentando la lentitud del proceso desde su inicio en 2016. "La reforma dicen que hay que hacerla bien, aunque la palabra rápido no aparece. Bien y rápido no creo que sean incompatibles. Cuanto más se tarda, más víctimas sufren y se nos acaba la legislatura. Yo solo les pido que vayan lo más rápido posible", señaló.

"Nosotros ya tenemos el saco lleno de promesas y cada grupo parlamentario siempre nos ha dado la razón, pero la realidad es que llevamos ya tres años, y cada enmienda lo único que hace es maquillar un Proyecto de Ley que ya se vuelve necesario para unas víctimas que están desprotegidas", añadió.

'PorUnaLeyJusta' aborda tres problemas principales que afectan a los atropellos en carreteras. La Ministra de Justicia, según la propia Anna, se mostró "involucrada con las víctimas" y quiso dar su apoyo en "todos los puntos" en los que trabaja esta iniciativa, incidiendo en una "redacción más clara" de la imprudencia menos grave, motivo por el que aproximadamente el 90% de los accidentes expone a las víctimas, dejándolas únicamente en manos de las aseguradoras.

Otro de los aspectos en los que profundiza es en la fuga de los conductores, que no solo omiten el deber del socorro, sino que evitan a su vez penas más graves. "Si yo fuera abogado de un tipo que acaba de atropellar a dos o tres ciclistas, le diría que se fuera del lugar de los hechos, no vaya a quedarse y luego dé positivo en alcohol y drogas", explicó el abogado de Anna González, quien tildó a la actual normativa de "contradictoria y absurda".

Por su parte, el presidente de la RFEC, José Luis López Cerrón, recalcó el "compromiso" de todos los partidos con los que se han reunido, aunque lamentó que, "cuando hay que trasladarlo al papel, no están de acuerdo con lo que han dicho".

"Tendremos que mandar un mensaje optimista. Le hemos transmitido a la ministra toda la presión social que hay detrás. Esperamos y queremos que la reforma sea rápida, y para ello hemos ofrecido toda nuestra ayuda y vamos a presionar más para que los grupos políticos se terminen de poner de acuerdo, ojalá antes de que acabe el año", concluyó.