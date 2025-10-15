Cristian Rodríguez ficha por el Astana

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Cristian Rodríguez se convirtió en nuevo corredor del equipo XDS Astana Team para la temporada 2026, un contrato por un año anunciado este miércoles.

El equipo kazajo anunció la contratación de un Rodríguez que fue el mejor español en el último Tour de Francia, dentro del 'Top 20'. El ciclista andaluz de 30 años ha disputado diez temporadas a nivel profesional, tres de ellas en el World Tour. Este año, Rodríguez ganó la Mercan Tour Classic, quedó segundo en la Andorra Morabanc Classic y obtuvo el cuarto puesto en el Tour du Jura.

"Estoy muy contento de unirme a un equipo tan grande como el XDS Astana Team. Es una escuadra legendaria con una larga trayectoria, que ha competido al máximo nivel durante muchos años. Agradezco al equipo la confianza depositada en mí como ciclista y haré todo lo posible por corresponderles", apuntó el ciclista español en el comunicado oficial de su nuevo equipo.

El fin del conjunto francés Arkéa-BB Hotels puso a todos sus corredores contratados en el mercado y, libre para fichar, Cristian Rodríguez decidió aceptar la oferta del Astana.

"Estoy totalmente dispuesto a darlo todo por los objetivos del equipo y a apoyar a mis nuevos compañeros. Al mismo tiempo, quiero seguir creciendo como ciclista profesional y buscaré oportunidades para dar lo mejor de mí en las carreras donde el equipo confíe en mí. Estoy muy ilusionado con la nueva temporada", añadió el español.