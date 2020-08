Daniel Martínez (EF) aprovecha la retirada de Roglic y conquista el Dauphiné

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Daniel Martínez (EF Pro Cycling) se convirtió en el ganador del Criterium Dauphiné tras la disputa de la quinta y última etapa, con salida y llegada en Megève sobre 153,5 kilómetros y también con final en alto, en la que se impuso el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo-Visma).

El día final de la prueba francesa comenzó con la noticia del abandono del esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), dolorido tras la caída sufrida en la víspera, lo que abrió la posibilidad a varios ciclistas de adjudicarse la victoria final, entre ellos un Mikel Landa (Bahrain-McLaren) que en esta ocasión no pudo estar en la pelea y se hundió hasta ceder más de 19 minutos. Tampoco tomó la salida el colombiano Nairo Quintana (Arkea-Samsic), por molestias en la rodilla.

La última jornada estuvo muy animada y le volvió a sonreía al Jumbo-Visma que ya acumula 17 victorias en esta temporada 2020. En esta ocasión, disfrutó de un éxito por tercera vez en este Dauphiné por medio del estadounidense Sepp Kuss, que atacó a poco más de ocho kilómetros de la meta para marcharse en solitario hacia el triunfo.

El americano no contaba para la general, donde estaba la pelea por detrás y donde el colombiano Daniel Martínez era el vencedor virtual después de que el francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) perdiese el paso en el penúltimo puerto y cediese unos segundos que ya no pudo recuperar. El escalador sudamericano no aflojó en los kilómetros finales y su rival no le pudo recortar, perdiendo la victoria final por apenas medio minuto.

En cuanto a la actuación española, tras el hundimiento Mikel Landa, que partía a 12 segundos de Pinot, finalmente el mejor fue el veterano Alejandro Valverde (Movistar Team), que acabó duodécimo a 7:59 del vencedor.

--CLASIFICACIONES.

-Etapa.

1. Sepp Kuss (USA/JUMBO - VISMA) 3:58:39.

2. Daniel Martínez (COL/EF PRO CYCLING) a 27.

3. Tadej Pogacar (SLO/UAE TEAM EMIRATES) 30.

4. Pavel Sivakov (RUS/TEAM INEOS) 45.

5. Tom Dumoulin (HOL/TEAM JUMBO - VISMA) 51.

-General.

1. Daniel Martínez (COL/EF PRO CYCLING) 21:44:58.

2. Thibaut Pinot (FRA/GROUPAMA - FDJ) a 29.

3. Guillaume Martin (FRA/COFIDIS) 41.

4. Tadej Pogacar (SLO/UAE TEAM EMIRATES) 56.

5. Miguel Ángel López (COL/ASTANA) 1:38.