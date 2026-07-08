Decathlon acerca el ciclismo con el liderazgo de Paul Seixas y el inicio del Tour en Barcelona. - DECATHLON

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Decathlon pretende acercar el ciclismo profesional a los aficionados con motivo del inicio de la edición de 2026 del Tour de Francia en Barcelona, desde donde partió el Decathlon CMA CGM Team, formación liderada por el joven ciclista francés Paul Seixas.

El corredor galo ha llegado como líder del equipo tras protagonizar un buen inicio de temporada, que le ha aupado como una de las grandes promesas y revelaciones del pelotón internacional. El Decathlon CMA CGM Team compite con bicicletas y equipamiento técnico desarrollados por Van Rysel, la marca especializada en ciclismo de carretera de la multinacional francesa.

Según ha explicado la compañía, gran parte del conocimiento generado junto al equipo profesional en materia de ligereza, aerodinámica, rigidez y eficiencia se traslada posteriormente a los productos destinados al público general, ya sea para entrenamientos, salidas de ocio o movilidad urbana.

Asimismo, la firma comercial ha potenciado su estrategia de accesibilidad mediante un servicio de alquiler de bicicletas adaptado a las necesidades de cada usuario, que abarca desde modelos eléctricos y de montaña hasta opciones de carretera y gravel.

Como ejemplos de su oferta comercial para todos los niveles, han destacado la bicicleta de montaña MTB Travesía Expl 50 Gris Claro y el maillot unisex muy ajustado RCR-R 2 Blanco de manga corta. Con motivo del inicio de la ronda francesa, la empresa también ha trasladado el espíritu del Tour de Francia a las calles barcelonesas mediante una activación especial en el centro comercial L'Illa Diagonal, donde los ciudadanos han podido participar en diversas dinámicas y optar a premios.

Con esta iniciativa, la marca deportiva global, que cuenta con más de 100.000 colaboradores y más de 1.900 tiendas operativas en todo el mundo, ha reforzado su apuesta por acercar el ciclismo y los beneficios del deporte a todos los públicos.