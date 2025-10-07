Diego Uriarte renueva con el Kern Pharma hasta 2027

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Diego Uriarte renovó este martes su contrato con el equipo Kern Pharma por dos temporadas, hasta 2027, después de sumar en 2025 una victoria de etapa en la Vuelta a Andalucía en su "progresión constante" desde su llegada en 2020, "con un crecimiento medido y sin pausa, etapa a etapa".

"Diego Uriarte continuará dos años más en el Equipo Kern Pharma. El joven talento navarro, vencedor de una etapa en la Vuelta a Andalucía esta temporada, renueva hasta 2027 con la estructura en la que se ha formado como ciclista", informó el equipo en un comunicado.

Con la continuidad de Uriarte, de 23 años y "ciclista de la casa", Kern Pharma continúa su apuesta por "el cuidado de la cantera", premiando la "progresión constante" del de Barañáin desde su llegada en 2020, "con un crecimiento medido y sin pausa, etapa a etapa".

En 2023, bajo la denominación Equipo Finisher, completó un año con cinco triunfos en categoría sub23, incluida la gran en la Vuelta a Madrid. Ya en el Kern Pharma acumula una experiencia de dos temporadas, con un triunfo de etapa en la Vuelta a Andalucía en 2025.

"Estoy muy contento con la renovación: el equipo me demuestra que confía en mí y me da la oportunidad de seguir creciendo junto a ellos. Seguir aquí para mí es un lujo. Es el equipo de casa, en el que he crecido desde que pasé desde juveniles, donde me he hecho ciclista y donde quiero seguir mejorando", reconoció Uriarte.

El ciclista española apuesta por seguir en esta estructura tras dos años "enormemente positivos". "Una primera temporada de adaptación a la categoría y un segundo año en el que he podido dar un salto de nivel. Ahora espero seguir este camino ascendente, ser cada vez más competitivo y, por supuesto, seguir siendo de ayuda para todos mis compañeros", relató.

"Es una renovación muy especial porque representa lo que somos y lo que queremos ser como equipo. Creemos mucho en él como ciclista, se desenvuelve perfectamente en todos los terrenos y sabe lo que es ganar. Con su juventud y su progresivo crecimiento año a año nos va a dar muchas alegrías", concluyó Juanjo Oroz, mánager del Equipo Kern Pharma.