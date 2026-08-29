Enric Mas: "Empieza otra carrera, espero que estemos preparados"

Archivo - Enric Mas, Movistar Team, Giro d'Italia 2026 - Europa Press/Contacto/Silvia Colombo - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) lamentó el abandono de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), a pesar de que así se convirtió en nuevo líder de La Vuelta a Espala este sábado, el inicio de "otra carrera" donde confía en estar "preparado".

"Sinceramente, sé que esto es deporte y ciclismo, pero Tadej (Pogacar) se ha caído y yo no he ganado La Roja, así que creo que no ponérmelo ahora es una forma de mostrarle respeto. No vi la caída, creo que fue justo detrás de mí", dijo en declaraciones a la organización, después de cruzar la meta en Xeraco.

"Creo que el pelotón dio un bandazo hacia la izquierda y que él se cayó por eso, pero no he visto la repetición; lo haré en el autobús", añadió un Mas que, después del abandono de Pogacar pasó a liderar La Vuelta tras la octava etapa, con más de un minuto de renta sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), y minuto y medio con el esloveno cuatro veces ganador Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).

"Ahora empieza otra carrera. Espero que estemos preparados para ella. Mañana nos espera una de las etapas más duras junto a la 20. Intentaremos disfrutar de la etapa y del lugar, y sé que el equipo hará un trabajo estupendo", terminó.