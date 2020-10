Enric Mas: "Estoy contento, aunque me ha faltado un poquito al final"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team), sexto en la cima de la Laguna Negra de Vinuesa, valoró positivamente su actuación que le mantiene cuarto en la clasificación general de La Vuelta a España 2020, pero reconoció que le "ha faltado un poquito al final".

"Me he encontrado muy bien, aunque me ha faltado un poquito al final. La verdad es que no era una subida de mi estilo, era una ascensión no tan dura, y aunque se ha hecho exigente por la velocidad a la que íbamos, pienso que durante esta Vuelta vamos a tener subidas que me irán bastante mejor", analizó Mas.

"Me faltaba también esa explosividad y ese 'punch' final que quizás me suele costar más encontrar en la primera semana de las Grandes Vueltas. En general, contento con la actuación; ha sido una subida muy rápida, en los últimos kilómetros se ha ido 'a hostia limpia' y he reaccionado bien, así que estoy satisfecho", añadió el corredor del Movistar, que está a 32 segundos del liderato de Roglic (Jumbo-Visma).

"Ha sido una pena que Marc Soler haya pinchado justo antes de entrar al puerto; muy mala suerte. Creo que algún corredor más, como Chaves, ha tenido avería, y son cosas que pueden pasarte. Solo podemos cruzar dedos para que no nos suceda a ninguno más del equipo en los próximos días", indicó.

Por último, preguntado por la estrategia de este viernes, Mas dijo que saben que "será un día donde el viento puede jugar su papel, aunque no tenemos la previsión exacta de momento". "Tenemos claro que hay equipos especialistas en ese tipo de etapas y que tendremos que correr muy atentos", sentenció.