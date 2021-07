Enric Mas: "Iré a tope a por el podio de París"

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Enric Mas (Movistar Team) ha asegurado que en la última semana de Tour de Francia irá "a tope" hasta su último gramo de fuerza para poder estar en el podio final de París, con tres etapas de Pirineos duras y una crono que cree que le será favorable, como lo es el tener la experiencia del año pasado.

"La experiencia juega a nuestro favor. Hay corredores acostumbrados a disputar vueltas grandes, pero no en el Tour y eso juega un poco a mi favor. Ni que me quede un gramo de fuerza, iré a tope para intentar estar en el podio de París", aseguró en rueda de prensa.

Para Mas, el objetivo sigue estando claro; el podio que tiene ahora a 1:39 (tiempo perdido con Jonas Vingegaard, tercero). "Creo que queda la etapa del martes, y sobre todo las de miércoles y jueves, que son etapas bestiales en las que se pueden hacer muchas diferencias en puertos seguidos y largos. Espero que se hagan esas diferencias para que pueda estar en el podio", manifestó.

Y afronta el reto con buenas sensaciones. "Ayer no ataqué porque justo cuando iba a atacar lo hizo otro, Vingegaard, creo. Pero las sensaciones son las mismas que en las terceras semanas de otras grandes vueltas, buenas, y estoy bien para intentarlo", aseguró.

En este sentido, el equipo Movistar Team podría preparar una estrategia más agresiva para ayudarle. "Quiero estar en el podio y tengo que recuperar tiempo, y lo tengo que conseguir sí o sí. Tendremos que organizar algo porque, si no, seguro que no se conseguirá", reconoció.

"Vienen tres días muy duros y una crono que en teoría nos va bien, hay que esperar nuestro momento, ver que algún rival sufra un poco más de lo normal y ver qué puede pasar. Queremos estar en el podio, será difícil pero empezamos el Tour ya así", añadió.

En cuanto al líder, Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), le ve fuerte. "Empezó súper bien el Tour y ahora está defendiendo el tiempo que nos sacó en esos dos días. No parece que vaya a poder reventar, está mostrando mucha solidez y está bastante bien para ganar el Tour", auguró.

Por otro lado, no desveló si irá, o no, a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. "Es tema del seleccionador, no puedo decir ni sí ni no, todavía. Me encuentro bien, viene la Vuelta y para el equipo es muy importante que estemos a un súper nivel. Y esa semana después de Tour necesitas descansar y sería la de ir a Tokyo. No se puede decir todavía", apeló.