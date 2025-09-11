Etapa 18 de La Vuelta 2025: Horario, recorrido, perfil y dónde ver

Cuatro ciclistas del equipo Visma-Lease a Bike llegan a la meta de la contrarreloj por equipos, durante la Vuelta 2025. - Glòria Sánchez - Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La etapa 18 de La Vuelta 2025 se disputa este jueves, 11 de septiembre de 2025. Una jornada en la que los ciclistas tendrán que hacer frente a la única contrarreloj de la edición, con salida y llegada en la ciudad de Valladolid y 27,2 kilómetros de distancia.

Horario

La etapa 18 de La Vuelta 2025, contrarreloj individual con salidad y llegada en Valladolid tiene prevista la salida del primer corredor a las 14.12 horas y la llegada estimada del último corredor, Jonas Vingegaard, a las 17.30 horas (mejor previsión).

Recorrido

La etapa 18 de La Vuelta será una contrarreloj individual que partirá y culminará en la ciudad de Valladolid. Los ciclistas recorrerán una distancia total de 27.2 kilómetros con un desnivel ligeramente positivo de 140 metros.

Dónde Ver

La etapa 18 de La Vuelta a España se podrá ver por televisión a través de las cadenas Teledeporte, La 1 y Eurosport 1. Además, también se podrá seguir por RTVE.Play.