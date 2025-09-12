Etapa 19 de La Vuelta 2025: Horario, recorrido, perfil y dónde ver

Archivo - El ciclista checo Pavel Bittner gana la quinta etapa de La Vuelta. - SPRINTCYCLING/LA VUELTA - Archivo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La etapa 19 de La Vuelta 2025 se disputa este viernes, 12 de septiembre de 2025. Una jornada clasificada como llana que será la penúltima opción para que los esprinters de la carrera busquen el triunfo parcial, entre las localidades de Rueda y Guijuelo sobre una distancia de 161.9 kilómetros.

Horario

La etapa 19 de La Vuelta 2025, entre Rueda y Guijuelo, tiene la salida neutralizada prevista a las 13.50 horas y la llegada estimada entre las 17.21 horas (mejor previsión) y las 17.40 horas (la peor de la previsiones).

Recorrido

La etapa 19 de La Vuelta partirá de la localidad de Rueda y culminará en la de Guijuelo. Los ciclistas recorrerán una distancia total de 161.9 kilómetros con un desnivel positivo de 1517 mmetros, aunque no tendrán que hacer frente a ningún puerto de montaña. Así, el único punto de referencia antes de meta será el esprint intermedio de Salamanca a 58,9 kilómetros de meta.

Dónde Ver

La etapa 19 de La Vuelta a España se podrá ver por televisión a través de las cadenas Teledeporte, La 1 y Eurosport 1. Además, también se podrá seguir por RTVE.Play.