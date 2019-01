Felipe Orts y Aida Nuño, campeones de España de ciclocross

Publicado 13/01/2019 19:54:18 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El valenciano Felipe Orts y la asturiana Aida Nuño confirmaron este domingo su condición de favoritos y se proclamaron campeones de España de ciclocross durante las pruebas que se celebraron en Pontevedra, por séptima ocasión para la segunda, que entró en la historia de este deporte a nivel nacional.

Nuño tuvo que jugarse al sprint la medalla de oro con Lucía González y con su triunfo se convirtió como la ciclista con más títulos nacionales y, posiblemente, como la mejor ciclocrosista española de todos los tiempos.

La carrera femenina, que se presumía como un duelo entre esta dos corredoras que demostraron ser las grandes favoritas mediada la prueba con un cambio de ritmo que les bastó a ambas para escaparse sin oposición. Ninguna pudo deshacerse de la otra y en el sprint final, Nuño fue más rápida, mientras que el bronce fue Luisa Ibarrola, campeona a su vez en la categoría Sub-23.

"Estoy muy contenta, porque si todos los Campeonatos de España son especiales quizá esté un poco más por todo lo que significa, además en un año en el que me está saliendo todo muy bien", celebró la asturiana en declaraciones facilitadas por RFEC.

En cuanto a la prueba élite masculina, el valenciano Felipe Orts también confirmó su favoritismo en una carrera que significó la despedida del veterano Javier Ruiz de Larrinaga con un más que valioso tercer puesto.

Orts aprovechó una caída en la quinta curva de Aitor Hernández que provocó un pequeño tapón que le dio unos metros preciosos al de Villajoyosa que no perdonó para ganar con casi un minuto y medio de ventaja sobre Ismael Esteban que descolgó al ovacionado Ruiz de Larrinaga, pentacampeón de España.

"Sabía que tenía un punto más que el resto, así que he intentado poner de salida una marcha que no pudieran seguir el resto. He visto que he hecho hueco en el primer giro y luego me he centrado en no cometer fallo y mantener un buen ritmo que me permitiera aumentar en cada paso por meta mi ventaja. Estoy muy feliz de haber podido hacer la carrera que quería en el Campeonato de España, que es una de las pruebas más importantes del año. Ya estoy pensando en lucir el maillot en lo que queda de campaña", señaló Orts.