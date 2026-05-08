El francés Magnier, primer líder del Giro de Italia

Paul Magnier celebra su victoria en la primera etapa del Giro de Italia 2026 - Europa Press/Contacto/Gian Mattia D'Alberto

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Paul Magnier, del Soudal Quixck Step, se convirtió este viernes en el primer líder del Giro de Italia tras imponerse en la primera etapa disputada en Bulgaria, entre las localidades de Nessebar y Burgas sobre 147 kilómetros, y marcada por una caída en el último kilómetro.

Magnier fue el más veloz en una llegada final reducida a una decena de corredores, después de que a apenas 700 metros se produjese una caída en la parte delantera del gran grupo que redujo ostensiblemente la 'volata', y consiguió su primera victoria en una gran vuelta con tan sólo 22 años.

La primera 'grande' de la temporada 2026 arrancó en Bulgaria con el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike) como el rival a batir y la primera jornada, sin aparentes problemas, fue tranquila salvo en su kilómetro final. Tuvo, como es habitual, los 'aventureros' que probaron fortuna, en este caso el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) y el italiano Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber).

Ambos se afanaron en intentar abrir un hueco importante, pero siempre estuvieron bajo el férreo control del pelotón, que no les dejó soñar demasiado y no permitió mucho más que un par de minutos. Sevilla y Tarozzi vieron como a falta de algo más de 20 kilómetros se acababa su intento.

A partir de ahí, al responsabilidad fue para los equipos con velocistas interesados en ganar esta primera etapa. Ninguno consiguió mandar realmente en una llegada que, pese a no ser excesivamente nerviosa, tuvo un desafortunado desenlace con la caída a pocos metros de la meta y cuando aún no se había lanzado el esprint por parte de nadie.

Entre los perjudicados estaban dos de los señalados como favoritos para el triunfo, el australiano Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) y el neerlandés Dylan Groeneweld (Unibet Rose Rockets), y puso todas las miradas en el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Sin embargo, este, con problemas durante los kilómetros finales para colocarse bien, no logró este objetivo para poder pelear el triunfo, mientras que Magnier seguía a Tobias Lund Andersen (Decathlon CMA CGM) para superarle y hacerse con el triunfo, el tercero de 2026 tras los dos de la Vuelta al Algarve, por delante del danés, con el británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team).

Este sábado se disputará la segunda etapa de este Giro de Italia, todavía en suelo búlgaro, entre Burgas y Veliko Tarnovo, ya sobre más de 200 kilómetros (221) y con especial atención a la subida al Monasterio Lyaskovets Monastery, situado a 10 kilómetros de la meta, de casi 4 kilómetros y con una pendiente media del 6,8 por ciento, aunque con rampas del 14, por lo que podría ser una buena oportunidad para ver a los primeros candidatos.