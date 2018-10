Froome: "Nunca dudé de que el caso sería archivado porque no hice nada malo"

Actualizado 03/07/2018 10:45:52 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Chris Froome (Sky) se ha mostrado "muy contento" por el archivo de su caso por parte de la UCI, una decisión que considera "un momento importante para el ciclismo" y que nunca tuvo ninguna duda de que llegaría porque considera que no hizo "nada malo" pese a su resultado adverso por salbutamol durante la pasada Vuelta a España.

"Estoy muy contento de que la UCI me haya exonerado. Si bien esta decisión es obviamente un gran asunto para mí y para el equipo, también es un momento importante para el ciclismo. Entiendo la historia de este gran deporte, lo bueno y lo malo. Siempre me he tomado muy en serio mi posición de liderazgo y siempre hago las cosas bien. Cuando dije que nunca deshonraría un maillot de ganador lo dije en serio y también que mis resultados resistirían la prueba del tiempo", valoró Froome en un comunicado.

"Nunca dudé que el caso sería archivado por la sencilla razón de que siempre he sabido que no hice nada malo", añadió el tetracampeón del Tour, quien recordó que ha "sufrido asma desde la infancia". "Sé exactamente cuáles son las reglas con respecto a mi medicamento para el asma y solo uso mi inhalador para controlar mis síntomas dentro de los límites permisibles", aclaró.

Froome subrayó que "por supuesto la UCI tuvo que examinar los resultados del test de la Vuelta" en el que superó el límite permitido de salbutamol. "Lamentablemente, los detalles del caso no se mantuvieron confidenciales, como debería haber ocurrido. Y soy consciente más que nadie de la frustración generada por el tiempo que ha tardado el caso en resolverse y la incertidumbre que esto ha causado. Me alegra que finalmente haya terminado", dijo.

Por último, el inglés dijo sentirse "agradecido por todo el apoyo que recibido del equipo y de muchos aficionados de todo el mundo". "El fallo de hoy traza una línea. Significa que todos podemos avanzar y concentrarnos en el Tour de Francia", concluyó, de cara a la ronda francesa que comenzará el sábado.

BRAILSFORD: "SIEMPRE HEMOS TENIDO CONFIANZA TOTAL EN CHRIS"

Por su parte, el jefe del Sky, Dave Brailsford, destacó que en el equipo "siempre" han mantenido "confianza total en Chris y en su integridad". "Sabíamos que había seguido las indicaciones médicas adecuadas para controlar su asma en la Vuelta y estábamos seguro de que sería exonerado. Decidimos que era correcto que siguiera compitiendo, de acuerdo con las reglas de la UCI, mientras se resolvía el caso. Nos complace que ahora se haya resuelto", se felicitó.

En este sentido, alabó que "Chris ha demostrado que es un gran campeón, no solo sobre la bicicleta, sino también por cómo se ha comportado durante este periodo". "No ha sido fácil, pero su profesionalismo, integridad y buena tolerancia a la presión han sido ejemplares y un crédito para el deporte. La carrera ciclista más grande del mundo comienza en cinco días. Estamos deseando volver a competir y ayudar a Chris a que gane por quinta vez e iguale el récord histórico", animó.

Respecto a las particularidades del caso, el director del Sky recalcó que "existen problemas médicos y fisiológicos complejos que afectan el metabolismo y la excreción de salbutamol", de forma que "el mismo individuo puede exhibir variaciones significativas en los resultados de las pruebas tomadas durante varios días mientras usa exactamente la misma cantidad de salbutamol".

"Esto significa que el nivel de salbutamol en una sola muestra de orina no es un indicador confiable de la cantidad inhalada. Una revisión de las 21 pruebas antidopaje de Chris durante la Vuelta reveló que el resultado de la etapa 18 estaba dentro de su rango de variación esperado y que, por tanto, encajaba con haber tomado una dosis permitida de salbutamol", detalló.