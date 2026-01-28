Haimar Zubeldia volverá a las "duras", pero "agradecidas" subidas de la EPIC Gran Canaria 2026

El exciclista Haimar Zubeldia volverá a competir en la EPIC Gran Canaria 2026. - EPIC GRAN CANARIA

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exclicista Haimar Zubeldia repetirá participación en la EPIC Gran Canaria, cuya próxima edición se disputa del 6 al 8 de febrero, y consolida una relación "muy especial" con la prueba y con la isla, de la que se declara un firme enamorado, según informó este miércoles la organización de la prueba ciclista.

Para Zubeldia, la EPIC es mucho más que una competición, es un fin de semana de encuentro y una experiencia que une deporte, territorio y pasión por el ciclismo. "Cada año la prueba da un paso más en nivel organizativo, participación y proyección internacional. Es un orgullo seguir formando parte de esta historia y compartir kilómetros con ciclistas de todo el mundo", explicó en declaraciones facilitadas por la organización.

La EPIC Gran Canaria 2026 volverá a convertir a Maspalomas y a los municipios del sur y medianías de la isla en el epicentro del mejor ciclismo amateur internacional, uniendo a profesionales, exprofesionales y aficionados en una experiencia deportiva y humana única, con Haimar Zubeldia como uno de sus grandes protagonistas.

El guipuzcoano se ha declarado enamorado de, especialmente, las subidas largas y constantes de la isla, que define como "duras, pero muy agradecidas", y reconoce que etapas con ascensos emblemáticos como Ayagaures, Ayacata o Tirajana forman parte de sus recorridos favoritos dentro de la EPIC.

La presencia de Haimar Zubeldia refuerza el carácter internacional y el prestigio de una prueba que en 2026 ha vuelto a colgar el cartel de completo, agotando sus 500 plazas en apenas seis horas y reuniendo a ciclistas de 25 nacionalidades.