Hugo de la Calle, nuevo fichaje del Movistar Team hasta 2029

Archivo - El ciclista español Hugo de La Calle (Burgos Burpellet BH), en A Través de Flandes 2026. - Tomas Sisk / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista asturiano Hugo de la Calle, de 22 años, será corredor del Movistar Team a partir de 2027, firmando un contrato por las tres próximas temporadas, hasta finales de 2029, después de dos temporadas en el Burgos Burpellet BH.

El Movistar Team continúa dando forma a su futuro con el fichaje de Hugo de la Calle, que se incorporará al equipo a partir de 2027, firmando por las tres próximas temporadas, hasta finales de 2029. El asturiano llega al conjunto telefónico después de dos años en el Burgos Burpellet BH, en las que ha ido mostrando "una progresión constante", destacó el comunicado.

En 2025, De la Calle logró un cuarto puesto en la clasificación general de la Vuelta a Asturias, un noveno puesto en el Trofeo Tessile & Moda y fue décimo en la Coppa Agostoni. Ese año también disputó su primera gran vuelta, la Vuelta a España, con 21 años. En 2026, se encuentran el segundo lugar en una etapa del GP Beiras e Serra da Estrela y dos 'top 6' en el exigente Tour de Eslovenia.

"La verdad es que siento máximo agradecimiento tanto al equipo por la confianza depositada en mí como a todo el entorno que me ha ayudado a crecer y mejorar para cumplir los sueños que tenía un niño de 5 años que empezaba a correr en bici", relató De la Calle.

El ciclista mostró "una ilusión inmensa" por su fichaje, además de sentirse "superprivilegiado" por poder vestir los colores del Movistar Team, donde corría su "ídolo" Alejandro Valverde. "Es más que un sueño. Estoy deseando que sea el 1 de enero para vestir los colores y devolverle al equipo la confianza que ha depositado en mí", añadió.

Por su parte, Sebastián Unzué, jefe deportivo, reconoció estar "muy contento" de anunciar la llegada de De la Calle. "Es un corredor joven que no ha dejado de progresar temporada tras temporada. Pese a su juventud, estamos convencidos de que su aportación será muy importante en los próximos años", zanjó.