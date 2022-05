Igor González de Galdeano presenta 'Pedaleando hacia el éxito', sus claves para triunfar en deporte y empresa

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El exciclista Igor González de Galdeano, uno de los 12 españoles que han portado el 'maillot' amarillo del Tour, ha presentado en el Comité Olímpico Español (COE) su primer libro, 'Pedaleando hacia el éxito', en el que ofrece claves como el trabajo en equipo, la gestión emocional, el equilibrio personal, la humildad o la disciplina para triunfar en el deporte y la empresa.

Al acto, presentado por Marta Prieto, CEO de la Editorial Kolima, acudieron el también exciclista Samuel Sánchez, campeón olímpico en Pekín 2008, el directivo Ramiro Bengochea y Javier Fernández Aguado, fundadorde MindValue, quienes participan en el libr, junto al presidente del COE, Alejandro Blanco.

'Pedaleando hacia el éxito' expone las similitudes que concurren en la trayectoria de un profesional de empresa con responsabilidad sobre personas y un deportista de alto nivel. Esta práctica requiere un nivel de compromiso y de responsabilidad muy similar al de la gestión directiva.

"El verdadero reto para mi ha sido escribir este libro. Más difícil que mis retos profesionales. Ha sido todo un honor poder, además poder presentarlo en un sitio tan imponente como el COE y rodeado de todos vosotros", comentó Igor González de Galdeano.

En palabras de Ramiro Bengochea, escritor del prólogo, la cooperación es uno de los pilares en de su vida personal y profesional. "Igor lleva en su ADN la cooperación y el trabajo en equipo", apuntó.

Samuel Sánchez destacó que Igor le ha dado "valores" y "consejos de trabajo y de vida, en lo profesional pero también en lo personal". "Consejos de un verdadero líder", indicó Sánchez.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, entregó a Igor el diploma olímpico por su participación en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004.

"Igor nos ha dejado claro que el que quiere alcanzar el éxito lo tiene que hacer en todos los ámbitos de su vida y siendo uno mismo. No tengo la menor duda de que no sólo ha sido un ciclista completísimo si no una persona que es un profesional dentro y fuera del deporte", manifestó Blanco.