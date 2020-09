El Ineos Grenadiers recupera a Porte y ficha a Pidcock, De Plus y Martínez para 2021

Los nuevos fichajes del equipo ciclista Ineos Grenadiers para 2021: Laurens De Plus, Daniel Felipe Martínez, Thomas Pidcock y Richie Porte (de arriba a abajo y de izquierda a derecha)

El equipo Ineos Grenadiers ha confirmado este viernes los fichajes, de cara a la temporada 2021, de Tom Pidcock, Laurens De Plus, Dani Martínez y de Richie Porte, que regresa a la que fue su 'casa' antes de irse al Trek-Segafredo.

El director del equipo, Sir Dave Brailsford, aseguró que con estos fichajes serán más fuertes en un panorama ciclista que ha cambiado y está más igualado. "La intensidad de la competencia aumenta y cada vez es más difícil ganar. Estamos disfrutando de este desafío y nos enfocamos en volver más fuertes", apuntó.

"Los propios ciclistas están ahora en el corazón de cualquier equipo y cada uno de nuestros nuevos fichajes será parte clave de la evolución del equipos", auguró.

Entre los cuatro fichajes, destaca el regreso del australiano Richie Porte, que estuvo en el equipo de 2012 a 2015. "El merecido podio de Richie en el Tour de Francia demostró una vez más que es uno de los mejores corredores del pelotón", destacó.

"Es un escalador de clase mundial, bueno en contrarreloj, y si estás formando un equipo para competir contra los mejores del mundo, querrás que Richie Porte esté a tu lado", reconoció en este sentido.

Precisamente, Porte reconoció que tiene ganas de volver al equipo británico. "Tuve cuatro años fantásticos y algunos de los recuerdos más felices corriendo aquí. Sopesé las opciones este año y estoy muy motivado para poder terminar mi carrera en un equipo tan fantástico", se sinceró.

"He sido un privilegiado con los equipos con los que he corrido, pero la camaradería en este equipo es simplemente increíble. Es un gran ambiente y será agradable volver y empezar a trabajar. Todavía hay muchas personas buenas y amigos en el equipo con los que he trabajado antes", añadió.

Por su parte, Tom Pidcock, joven talento británico que llega procedente de la escuadra de Bradley Wiggins, aseguró estar "increíblemente emocionado y orgulloso" de firmar por el Ineos. "Siempre he aspirado a correr en la carretera con este equipo, para mí, el mejor del mundo", apeló.

Daniel Felipe Martínez, ganador de etapa en el último Tour de Francia y ganador del Critérium du Dauphiné, asegura que la oportunidad de rodar en el Ineos era "demasiado buena para no aprovecharla". "Este es el momento adecuado para intentar llevar mi carrera al siguiente nivel y estoy muy motivado para aprender de los mejores del mundo", señaló.

En cuanto a Laurens de Plus, el joven escalador belga que llega del Jumbo-Visma, está "muy feliz" de tener esta oportunidad. "En el pelotón, todo el mundo habla de este equipo y de la forma en que han llevado el ciclismo a un nivel superior. Quiero ser parte de eso", manifestó.