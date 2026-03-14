Isaac del Toro gana la penúltima etapa y refuerza su liderato en la Tirreno-Adriático

March 14, 2026, Camerino, Italia: Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) during the 188-kilometer Stage 6 of the Tirreno-Adriatico cycling race from San Severino Marche to Camerino - Italy - Saturday, March 14, 2026. Sport - cycling. (Photo by Marco Alpoz - Europa Press/Contacto/Marco Alpozzi

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado este sábado la sexta etapa de la Tirreno-Adriático 2026, disputada sobre 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino, y ha reforzado su liderato de la clasificación general respecto al italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe).

En un perfil plenamente montañoso, esta penúltima etapa del certamen salió de la localidad natal de Pellizzari, pero el primer hombre fuerte en mover pieza fue el belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) y estuvo seguido por el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), así como por el italiano Alberto Bettiol (XDS Astana).

Aunque el equipo UAE se puso pronto a tirar de la carrera y volvieron a juntarse todos después de 25 km ya recorridos, un grupo de siete corredores, siendo el también italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) el más destacado, abrió hueco por delante hasta disfrutar de 3:45 sobre el pelotón justo antes de afrontar la subida a Sassotetto.

Las referencias virtuales situaban en esos momentos como líder al francés Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United), si bien el que coronó esa cima fue el belga Timo Kielich (Visma-Lease a Bike) y además el alto escenario sirvió a otro francés, Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), para imponer un ritmo intenso del cual se aprovecharon los 'gallitos'.

Cuando la etapa llegó al circuito de Camerino, los ataques del propio Braz Afonso junto al austriaco Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM) y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) buscaron quebrar las quinielas previstas, pero los competidores más fuertes respondieron a tiempo, con el noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) sólido ahí.

Luego el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) se unió a la zona cabecera, donde Pellizzari con mucha garra se había alejado, y entonces Isaac del Toro dio un hachazo a 0,6 km de la meta que descolgó al italiano del Red Bull-BORA-hansgrohe. En la recta final, el mexicano lució su 'maglia azzurra' y superó a Jorgenson hasta vencer en 4:46:50.

Ese triunfo defendió la condición de líder de Del Toro, ahora con un tiempo global de 24:57:20 y con 42 segundos de renta sobre Pellizzari, quien tiene por detrás a Jorgenson con un único segundo de colchón. La buena jornada de Johannessen tuvo recompensa, adelantando por la cuarta plaza al laureado esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).