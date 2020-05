Javier Guillén: "Desde Oporto se nos manifestaban ciertas dudas"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El director de La Vuelta, Javier Guillén, ha asegurado que las "dudas" respecto a la situación de la pandemia de coronavirus que manifestó a Unipublic la ciudad de Oporto, que iba a ser meta de la etapa 15, hicieron que se tuviese que tomar la decisión de no pasar por Portugal en la próxima edición de la ronda española.

"En cuanto a si ha sido Unipublic o ha sido Oporto, lo que tengo que decir es que desde la ciudad de Oporto se nos manifestaban ciertas dudas ante la situación provocada por la COVID-19. No estaban en disposición de ratificarnos las etapas y, dado que necesitamos tiempo para trabajar, llegamos a un acuerdo por el que, si no podía ser este año, nos convocábamos para que los próximos años La Vuelta pudiera recalar no solo en la ciudad de Oporto, sino en más sitios de Portugal", indicó Guillén.

Este sábado, Unipublic informó de que La Vuelta a España 2020, que se disputará entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre, no pasaría finalmente por Portugal como estaba previsto, por lo que se desarrollará exclusivamente por territorio español. La etapa 15 de la ronda española iba a disputarse entre la localidad pontevedresa de Mos y las localidades lusas de Oporto y Matosinhos. Mientras, la etapa 16 iba a salir de la ciudad de Viseu y finalizar en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Previamente, la organización cancelaba la salida oficial en Utrecht (Países Bajos), y con ello las tres primeras etapas. "Una vez que nos concedieron las nuevas fechas, ya indicamos que alguno de los trazados de las restantes etapas, excluida Holanda, podría variar. Nos estábamos refiriendo a esta posibilidad, a la etapa de Oporto", manifestó.

Las sedes alternativas a Oporto, Matosinhos y Viseu "ya están confirmadas", pero se anunciarán próximamente. "En consecuencia de no ir a Oporto, tampoco podremos hacer la salida de Viseu del día siguiente, aunque sí puedo confirmar que tanto Oporto como Viseu, en su llegada y en su salida del día siguiente, ya tienen sedes sustitutas, que se comunicarán a lo largo de los próximos días, una vez que hayamos terminado, por parte de los equipos técnicos de Unipublic, de matizar los recorridos correspondientes a las nuevas etapas", apuntó.

"Hoy por hoy, en las perspectivas de Unipublic no está sustituir ninguna etapa más. A día de hoy, están todas absolutamente ratificadas. Una vez que hagamos el anuncio de las etapas sustitutas de Oporto y de Viseu, no prevemos más variaciones en las 18 etapas que componen este año La Vuelta Ciclista a España", prosiguió.

La Vuelta 2020 se disputará entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre. La primera de las 18 etapas se celebrará entre Irún y Arrate (Gipuzkoa) el martes 20 de octubre, y Madrid acogerá la llegada el 8 de noviembre, lo que convertirá a esta Vuelta 2020 en la más tardía de su historia, superando el final en un 30 de septiembre de la edición de 2001.