Jay Vine triunfa en Pal y Traeen se coloca como nuevo líder de La Vuelta

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista australiano Jay Vine (UAE Team) se ha impuesto este jueves en solitario en la sexta etapa de La Vuelta a España, disputada entre la localidad catalana de Olot y la andorrana de Pal sobre 170,3 kilómetros, mientras que el noruego Torstein Traeen (Bahrain Victoruous), que fue segundo en la etapa, consiguió el maillot rojo.

Jay Vine se ha impuesto en la primera etapa de alta montaña de La Vuelta 2025. Un triunfo, el tercero de su carrera deportiva en la ronda española, que cimentó en la bajada del alto de La Comella y que confirmó en una gran ascención a Pal, para acabar aventajando 54 segundos en meta al otro gran triunfador de la jornada, Traeen. El noruego, que arrancaba el día a 58 segundos del maillot rojo, aprovechó la falta de ambición del pelotón para colocarse como nuevo líder de la carrera.

En cuanto a los grandes favoritos, la etapa con final en Andorra tuvo como principales víctimas a los españoles Mikel Landa (Saudal Quick-Step) y Juan Ayuso (UAE), mientras que Jonas Vingegaard (Team Visma), Joao Almeida (UAE), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Felix Gal (Decathlon AG2R), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) o Antonio Tiberi (Bahrein Victorious) entrarían con el mismo tiempo.