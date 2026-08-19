Jofre Cullell y Estíbaliz Sagardoy lideran la convocatoria de España para el Mundial de Mountain Bike

Ciclista español disputando una competición de Mountain Bike. - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas campeones de España Jofre Cullell y Estíbaliz Sagardoy lideran la convocatoria de 24 ciclistas de la Selección Española de BTT para el Campeonato del Mundo, que se disputará en Val si Sole (Italia) del 26 al 30 de agosto, en la categoría élite también estarán David Campos y Nuria Bosch, según confirmó este miércoles la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

La seleccionadora nacional de Mountain Bike, Anna Villar, convocó a 24 ciclistas para el Mundial de Val di Sole, que se celebrará del 26 al 30 de agosto, entre los que destacan los representantes de la categoría élite del Team Relay: Jofre Cullell, campeón de España de XCC, y David Campos, en la prueba masculina; y Estíbaliz Sagardoy, tricampeona de España de XCO, y Nuria Bosch en la femenina.

En la categoría sub-23, se encuentran Thibaut François, Hugo Franco, Alejandro García, Eneko Olveira, Marta Cano y Lorena Patiño; mientras que en la categoría júnior están Iker Pérez, Marcos Rodríguez, Pablo Rodríguez, Irene García, Aina Sánchez y Lucía Sánchez-Montañez.

Asimismo, España también tendrá participación en la prueba de descenso con los pilotos de categoría élite Ángel Suárez y María Pomés, campeones nacionales de Descenso 2026, además de Daniel Castellanos, Kira Zamora y Cristina Menéndez. En categoría júnior, la selección española contará con Enol Torre, reciente campeón de Europa, Lluc Hospital y Marcel Barrachina.

Val di Sole está considerado como "uno de los escenarios más míticos y reconocibles" de la historia del Mountain Bike. "Cinco años después, el Mundial regresa a este territorio legendario, donde el combinado nacional volverá a luchar por dejar su huella en un escenario que respira ciclismo y que siempre ofrece un gigantesco espectáculo", expresó el comunicado.

En cuanto a los horarios, el combinado nacional del Team Relay iniciará la competición el miércoles 26 de agosto a las 17.00 horas. El jueves a las 9.30 horas se desarrollará la prueba júnior femenina de XCO, y a continuación, a las 11.00 horas, lo hará la masculina. El jueves 27 de agosto, a partir de las 15.30 horas, se celebrarán las pruebas de Short Track tanto para élites como sub23.

Ya en el fin de semana, el viernes 28 de agosto a las 10.30 horas se disputarán las clasificatorias del descenso. El sábado 29 de agosto se celebrarán las finales del descenso desde las 9.15 horas y el domingo 30 de agosto el Mundial se cerrará con la disputa de las pruebas de XCO de las categorías élite y sub23. Las ciclistas sub23 abrirán la jornada a las 9.00 horas, seguidas de sus homólogos masculinos a las 11.00 horas, mientras que las élite lo harán a las 13.00 horas y los hombres a las 15.15 horas.