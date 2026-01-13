Jonas Vingegaard debutará en el Giro de Italia y Volta a Catalunya en 2026

Archivo - El ciclista danés Jonas Vingegaard en un entrenamiento con el Team Visma | Lease a Bike - BRAM BERKIEN / TEAM VISMA | LEASE A BIKE - Archivo

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), doble vencedor del Tour de Francia y reciente ganador de la Vuelta a España, competirá en la Volta a Catalunya, que se disputará del 23 al 29 de marzo, en una edición en la que será uno de los grandes reclamos deportivos y en la que se espera un duelo de alto nivel con el belga Remco Evenepoel y, más allá, buscará un nuevo Tour de Francia y su primera 'maglia rosa', ya que también debutará en el Giro de Italia.

La presencia de Vingegaard, que tenía previsto debutar en la Volta a Catalunya la pasada temporada pero fue baja de última hora por lesión, refuerza el cartel de la 105ª edición de una carrera UCI WorldTour que en los últimos años ha coronado a grandes figuras del ciclismo mundial como Tadej Pogacar o Primoz Roglic. A sus 29 años, el líder del Team Visma-Lease a Bike se estrenará así en una ronda histórica que considera clave en su preparación de la temporada.

Desde el equipo neerlandés, Vingegaard confirmó además un ambicioso calendario para 2026, con un cambio relevante en su camino hacia el Tour de Francia; su debut en el Giro de Italia. "Por supuesto que ganar la Vuelta ha influido en mi decisión. Ya he ganado en Francia y en España. Ahora quiero hacer lo mismo en Italia", explicó el danés en declaraciones difundidas por su equipo, al confirmar su objetivo de completar una excepcional trilogía de grandes vueltas.

El ciclista reconoció que llega a este nuevo reto tras una temporada sólida, aunque exigente consigo mismo. "Fue un buen año, pero no excepcional. Ya he ganado el Tour dos veces y, para mí, una temporada realmente exitosa sigue dependiendo de ganar el Tour", aseguró. "Celebrar otra victoria en París es algo con lo que sigo soñando".

Antes del arranque del Tour de Francia, que comenzará en Barcelona con una contrarreloj por equipos, Vingegaard afrontará un atractivo programa primaveral que se iniciará en el UAE Tour y continuará, entre otras citas, con la Volta a Catalunya, integrada en su preparación hacia el Giro.

"Llevo tiempo pensando en correr el Giro. Es una de las grandes carreras del calendario y nunca la he hecho. Ahora es el momento perfecto. Ganar la Vuelta el pasado otoño me da todavía más motivación para ir a por la victoria en Italia. Me encantaría añadir la maglia rosa a mi colección", afirmó.

El danés explicó que esta planificación supone una variación respecto a sus últimas temporadas. "En los últimos cinco años, mi preparación para el Tour ha sido bastante similar. Esta vez hemos elegido algo diferente. El recorrido del Giro está muy bien diseñado y quizá no sea tan exigente como en otros años, lo que hace que combinar Giro y Tour sea una opción favorable para nosotros", señaló.

Con dos triunfos y tres segundos puestos en sus cinco participaciones en el Tour de Francia, Vingegaard volvió a subrayar la dificultad del reto. "Ganar el Tour por tercera vez sería increíble. Será complicado, pero quizá más emocionante que en las dos últimas ediciones", apuntó, antes de destacar la importancia del arranque en Barcelona. "Habrá que estar finos desde el primer día con la contrarreloj por equipos. Es una disciplina en la que trabajamos mucho y será una forma especial de empezar la carrera".

La Volta a Catalunya de 2026 contará con siete etapas entre Sant Feliu de Guíxols y Barcelona, con varias jornadas de alta montaña, y ya tiene confirmada la presencia de corredores de primer nivel como Evenepoel, Joao Almeida, Florian Lipowitz, Mikel Landa, Felix Gall o David Gaudu, en una edición que vuelve a situarse entre las grandes citas del calendario internacional.