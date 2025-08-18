Jonas Vingegaard liderará al Team Visma en La Vuelta con Matteo Jorgenson y Sepp Kuss como gregarios de lujo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard liderará el equipo Team Visma | Lease a Bike como máximo favorito para ganar la clasificación general de La Vuelta a España 2025, que arranca el próximo sábado en Torino, y estará apoyado por un fuerte equipo en el que destacan Matteo Jorgenson y el ganador de la edición del 2023, Sepp Kuss.

Jonas Vingegaard, gran favorito para ganar La Vuelta 2025 sin la presencia de Tadej Pogacar (UAE), será el líder del Team Visma. Una cita a la que llega tras el segundo puesto en el Tour de Francia 2025. Una carrera española que arrancará en tierras italianas y que, tras cuatro etapas llanas, diez etapas montañosas, cinco etapas de montaña, una contrarreloj por equipos y una contrarreloj individual, terminará en Madrid.

Tras ganar el Giro de Italia y terminar segundo en la general del Tour de Francia, el equipo Visma | Lease a Bike también aspirará a la victoria general en la tercera y última Gran Vuelta de la temporada. Así, Jonas Vingegaard, que tomará la salida en su tercera Vuelta, será el líder del equipo holandés.

"Estoy deseando que llegue esta Vuelta a España", dijo el danés de 28 años. "Después del Tour, primero descansé un poco y luego comencé mis preparativos para este próximo objetivo principal de mi temporada. En las últimas semanas, he estado en un campo de entrenamiento individual, con el apoyo del equipo in situ", agregó Vingegaard.

La Vuelta guarda recuerdos especiales para Vingegaard: "Corrí mi primera Gran Vuelta aquí en 2020, que ganamos con Primoz Roglic. En 2023, completamos nuestra trilogía aquí e incluso subimos juntos al podio final en Madrid. Ojalá podamos añadir más grandes recuerdos este año".

Por su parte, el jefe del Visma en la ronda española, Grischa Niermann, apuntó que "la victoria general" es el "gran objetivo" del equipo, y que no deben ser "tímidos al respecto". "Jonas es nuestro líder y nuestra mayor baza para la victoria final. Pero con Sepp Kuss, tenemos a un antiguo ganador en la salida, y Matteo Jorgenson se ha recuperado bien tras el Tour de Francia", puntualizó.

Además de Jonas Vingegaard, los otros siete corredores del Team Visma que disputarán La Vuelta 2025 serán Sepp Kuss, Matteo Jorgenson, Wilco Kelderman, Ben Tulett, Victor Campenaerts, Dylan van Baarle y Axel Zingle.