El Kern Pharma se llena "de energía" con su retorno a La Vuelta

Archivo - El máganer del equipo Kern Pharma, Juanjo Oroz, presenta el maillot. - KERN PHARMA - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El manager general del equipo Kern Pharma, Juanjo Oroz, confesó que "participar" en la 81 edición de La Vuelta 2026, que se disputa del 22 de agosto al 13 de septiembre, es una noticia que les llena "de energía" tras no estar presentes en 2025.

"Es una noticia que nos llena de energía y llega en un momento clave. El equipo está evolucionando y creemos que merecíamos volver a La Vuelta. Participar en la Vuelta a España es una enorme satisfacción para todos los que formamos parte de esta estructura y un premio merecido para patrocinadores, corredores y staff. Afrontamos el reto con la ambición de dejar nuestra mejor imagen", explicó Juanjo Oroz en declaraciones facilitadas por el equipo navarro.

Kern Pharma estará en la línea de salida de La Vuelta a España 2026 el próximo 22 de agosto en Mónaco tras ausentarse el año pasado. Es por ello, que la invitación a la ronda española ha sido recibida con enorme entusiasmo por el conjunto navarro y supone una oportunidad inmejorable para continuar con el crecimiento del proyecto volviendo a brillar en una gran vuelta.

"Pasa a ser nuestro gran objetivo de la temporada. Es un privilegio que hay que disfrutar, pero sobre todo trabajar con responsabilidad. Estamos muy agradecidos a ASO y a Unipublic por confiar en nosotros", destacó Oroz.

El responsable del proyecto también mira al apartado deportivo, pues quiere volver a "ser protagonistas" como en 2024 cuando lograron tres victorias de etapa. "Queremos tener opciones reales de pelear una etapa. Tenemos corredores que ya saben lo que es ganar en La Vuelta y otros que se creen capacitados para lograrlo porque ya han visto que es posible", apuntó.