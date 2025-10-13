Kirolife y Ceratizit reúnen a más de 2.500 alumnos de FP en sus primeros siete años. - KIROLIFE

El proyecto impulado por el exciclista Igor González de Galdeano celebra su aniversario como referente en promoción del talento joven

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Machining Meets Talent by Ceratizit, desarrollado por la empresa Kirolife del exciclista profesional Igor González de Galdeano, segundo en La Vuelta de 1999, celebra su séptimo aniversario como referente en la promoción del talento joven en la programación en la producción de fabricación mecánica y la formación profesional.

Desde su creación en 2019, el programa ha conectado a estudiantes, centros educativos y empresas con el propósito de fomentar vocaciones industriales, descubrir nuevos talentos y responder a la creciente demanda de mano de obra cualificada en el sector.

A través de concursos anuales, los participantes han diseñado y fabricado piezas reales, aplicando su conocimiento técnico, creatividad e innovación para resolver retos con impacto industrial y social.

Así en estos siete años ha reunido a más de 2.500 jóvenes alumnos de Formación Profesional de toda España y también Italia, quienes han demostrado su compromiso con la excelencia técnica y los valores del trabajo en equipo.

Además, en el caso de los retos anuales, los ganadores de cada edición han tenido la oportunidad de realizar formaciones prácticas en el Technical Center de Ceratizit Ibérica, donde han afrontado entornos reales de producción y tecnología avanzada.

La iniciativa, coordinada por Kirolife y liderada por Igor González de Galdeano, ha combinado educación, innovación y valores humanos, actuando como puente entre el aula y la empresa.