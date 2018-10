Landa: "Creo que en Andalucía puedo estar en los puestos delanteros"

Publicado 12/02/2018 17:50:11 CET

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Mikel Landa (Movistar Team), a escasas 48 horas para su debut con el equipo en la Vuelta a Andalucía, ha asegurado que será "especial" pero a la vez complicado su estreno dado que se medirá a rivales más rodados, aunque augura estar cerca de los mejores en la general.

"Disputar la Vuelta a Andalucía será complicado porque la gente viene ya muy rodada. Algunos han empezado en Australia, otros han estado en Mallorca y Valencia, pero he entrenado bien, estoy en una buena forma y aunque me falte ritmo de competición, creo que puedo estar en los puestos delanteros", afirmó Landa en declaraciones facilitadas este lunes por el Movistar Team.

El vasco reconoció que no conoce bien todo el recorrido, pero tiene dos etapas marcadas como clave. "La llegada a Allanadas, aunque no la he visto en competición ya la pude ver por televisión cuando se llegó en 2012, y sobre el papel la crono final, también parece que puede ser decisiva. Habrá que ir viendo día a día", reconoció.

"Para mí va a ser una carrera especial. Nuevos colores, nuevas ambiciones... Me gustaría empezar bien para que todo sea más fácil y podamos arrancar el año todos contentos", comentó sobre ese debut con el Movistar Team, al que llega procedente del Team Sky.

Landa, que empieza su temporada en la Ruta del Sol tras entrenarse en Mallorca y Calpe, comentó que su próximo objetivo será la Tirreno-Adriático y la Vuelta al País Vasco, donde ya le gustaría estar "muy bien". "Y quiero volver a las clásicas de las Ardenas, en las que no estoy desde 2012, y que son unas carreras a las que me gustaría volver y aprender en ellas al lado de Alejandro", admitió en relación a Valverde, un ciclista que se mueve muy bien en estas pruebas primaverales.

"La verdad es que ha sido espectacular el comienzo de Alejandro, sobre todo porque venía de una lesión muy grave. Tenía buenas sensaciones entrenando, pero siempre se necesita la confirmación de verte delante con tus rivales para confirmar cómo estás. Me alegré mucho por él", confesó sobre el murciano, ganador de la Volta a la Comunitat Valenciana la semana pasada.

Para el nuevo líder del Movistar Team, el invierno ha sido "muy duro en cuanto al tiempo" pero "sin excusas" para entrenar. "A finales de enero estuve con varios compañeros del equipo en Mallorca, donde también apretamos algunos días y viéndoles un poco a ellos con el chip de la competición ya me entró el gusanillo de empezar a competir y estoy con ganas de hacerlo en Andalucía", remarcó.