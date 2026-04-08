Laurance gana a Igor Arrieta al esprint tras una larga escapada en País Vasco

El ciclista francés Axel Laurence (INEOS Grenadiers) cruza la línea de meta en la tercera etapa de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026. - SPRINTCYCLINGAGENCY

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) ganó este miércoles la tercera etapa de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026, de 152,8 kilómetros con salida y llegada a Basauri, al imponerse al sprint a Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) y cuajar una fuga de casi 100 kilómetros en una jornada tras la que Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) mantuvo el liderato.

En una jornada propicia para los 'cazaetapas' hizo falta cubrir los primeros 50 kilómetros para consolidar la escapada buena, después de un arranque muy 'movido' con continuos ataques en un pelotón liderado por el Decathlon, en la que 14 corredores lograron distanciarse para forjar una aventura que invitaba a soñar con el triunfo parcial.

En la fuga, en la que el corredor mejor clasificado era el belga Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), a 4 minutos y 29 segundos del líder, se encontraban Axel Laurance (INEOS Grenadiers) y el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), que resultaron ser más fuertes que el resto de sus compañeros.

Antes, el español supo por el 'pinganillo' que su compañero y líder del equipo, el mexicano Isaac del Toro, se fue al suelo en una dura caída en la que también se vieron involucrados el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) y el británico Ben Tulett (Team Visma|Lease a Bike). La peor parte se la llevó el del UAE Team Emirates-XRG que tuvo que abandonar la carrera.

Este contratiempo no privó al joven corredor para tratar de luchar por la victoria de etapa, pero el francés se mostró más fuerte en el pequeño repecho final para cruzar la línea de meta en la primera posición. Detrás, en el grupo de favoritos apenas hubo movimientos, aunque se vio sufrir nuevamente al español Juan Ayuso (Lidl-Trek) a falta de 33 kilómetros.

Este jueves el pelotón afrontará la cuarta etapa de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026, de 167,2 kilómetros con salida y llegada a Galdakao, marcada por el perfil quebrado con continuas subidas y bajadas que serán clave para la disputa final de la jornada.