El líder Godon hace doblete en la Volta tras la caída de Evenepoel en cabeza a 500 metros de la meta

El ciclista Dorian Godon (INEOS Grenadiers) ha ganado este miércoles la tercera etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre Mont-roig del Camp y Vila-seca sobre 159,4 kilómetros - VOLTA A CATALUNYA

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Dorian Godon (INEOS Grenadiers) ha ganado este miércoles la tercera etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre Mont-roig del Camp y Vila-seca sobre 159,4 kilómetros, para firmar su doblete de etapas y reforzar su liderato en la general en una etapa que tuvo un final inesperado cuando Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), que iba en cabeza y tirando del danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), se fue al suelo en la entrada de una rotonda a 500 metros de meta.

Sorpresa total en una etapa loca que pare nada entró en los guiones previstos. Porque nadie iba a pensar que, tras una primera parte montañosa en la que se formó una fuga pero no hubo ataques de los 'gallos', en la segunda parte que estaba pensada para un esprint sucediera todo lo que sucedió.

El belga, campeón del mundo contrarreloj, que había protagonizado el gran movimiento táctico del día, perdió el control de la bicicleta cuando afrontaba el último tramo urbano con el pelotón ya prácticamente encima, pero con margen suficiente para luchar con Vingegaard por la victoria de etapa, con todos los números a su favor para ganarla tras una estrategia personal.

Evenepoel, tras caerse quizás por un cambio brusco de dirección al tomar la rotonda, quedó en el centro de la calzada junto a su bicicleta y obligó al grupo perseguidor a esquivarlo en plena lucha por la etapa, mientras Vingegaard logró salvar la caída pero se quedó sin margen ni fuerza para rematar la aventura en solitario.

En medio de ese caos final apareció el líder Godon, bien colocado en el pelotón, para lanzar su esprint y conquistar su segunda victoria en tres días en esta Volta, después del triunfo logrado el lunes en Sant Feliu de Guíxols, de forma autoritaria. El francés cruzó la meta en Vila-seca para consolidar además su liderato en la general tras una jornada que terminó siendo mucho más agitada de lo que parecía durante buena parte del recorrido.

Y es que la etapa había transcurrido con relativa calma durante muchos kilómetros. La fuga del día se formó prácticamente al inicio con Baptiste Veistroffer y Reuben Thompson (Lotto Intermarché), Mark Stewart (Modern Adventure Pro Cycling), Josh Burnett (Burgos Burpellet BH) y los españoles Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) y Yago Aguirre (Euskaltel-Euskadi).

Veistroffer volvió a ser uno de los protagonistas al reforzar su maillot de la montaña, sumando 18 puntos durante la jornada para ampliar su ventaja en esa clasificación. Por su parte, Aguirre fue el primero de los escapados en ser neutralizado, a 38 kilómetros de meta, cuando el pelotón empezó a acelerar para preparar el desenlace.

La etapa también dejó un momento delicado con una caída que provocó el abandono de Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), que se vio involucrado junto a su compañero Ivo Oliveira, además de Josh Kench (Groupama-FDJ United), Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) y el español Sergi Darder (Caja Rural-Seguros RGA).

Con la escapada neutralizada definitivamente a poco más de treinta kilómetros de la llegada, el guion cambió de golpe cuando Evenepoel lanzó un ataque contundente en una recta en ligera bajada a 29 kilómetros de meta, aprovechando que el equipo del belga había propiciado un corte gracias al viento. Solo Vingegaard pudo seguir la rueda del belga, formando un dúo que abrió rápidamente una pequeña brecha mientras el pelotón dudaba en organizar la persecución.

Evenepoel asumió casi todo el trabajo en cabeza y llegó incluso a ganar el esprint intermedio de Reus, con Vingegaard pegado a su rueda sin disputarlo. Durante varios kilómetros la etapa se convirtió en una especie de contrarreloj individual del campeón olímpico, que pedía visiblemente molesto relevos al danés sin demasiado éxito mientras por detrás un reducido grupo de equipos trataba de reducir la ventaja.

Pese a que el empuje del pelotón en los últimos kilómetros terminó por neutralizar prácticamente la escapada en pareja cuando la meta ya estaba muy cerca, Evenepoel no se rindió y aprovechó la relajación atrás para volver a tomar distancias. En ese momento, en plena aproximación final a Vila-seca, llegó la estraña caída en la rotonda que cambió por completo el desenlace de la etapa y dejó el camino libre para que Godon, que no tuvo rival en el esprint, rematara el trabajo.

De cara a este jueves, la cuarta etapa partirá de Mataró y llegará a Vallter tras 173 kilómetros prácticamente en constante ascenso. Llega la alta montaña a esta Volta y, si Evenepoel no tiene secuelas de la caída, podría repetirse el mano a mano con Vingegaard, con permiso del resto de aspirantes, en una jornada exigente que culminará con la subida final a la estación de esquí de Vallter 2000, de 11,4 kilómetros al 7,5 por ciento de pendiente media en un puerto de categoría Especial.