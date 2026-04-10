El líder Paul Seixas firma su triplete en la Itzulia 2026 y deja sentenciada la general

El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) levanta los brazos en Eibar tras la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026. - SPRINTCYCLINGAGENCY

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) firmó su tercera victoria parcial en la quinta etapa de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026, de 176,2 kilómetros con salida y meta en Eibar, confirmando su gran momento de forma y sentenciando su liderato en la clasificación general a falta de una sola etapa para concluir la carrera.

A sus 19 años, Seixas está completando su semana grande en Euskadi por sus tres meritorias victorias de etapa, tras la lograda este viernes en la meta de Eibar ganando con esprint al alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) y dejando casi amarrada la general a la espera de la sexta jornada, de 135,2 kilómetros entre Goizper-Antzuola y Bergara.

En los últimos 30 kilómetros de la quinta, y con los dos últimos puertos del día por afrontar, se decidió el desenlace de la etapa. El portador del maillot amarillo mostró su ambición y comenzó a marcar el ritmo en las primeras rampas del ascenso más duro del día, Izua, de 3,4 km a una pendiente media que rozaba el diez por ciento de desnivel.

Tan solo el alemán le pudo seguir el ritmo para llegar a la línea de meta en cabeza y decidir el ganador en un esprint apasionante, y en el que se impuso el joven francés fruto de su punta de velocidad. Así, confirmó su candidatura a llevarse la ansiada 'txapela' del título.