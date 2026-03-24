Magnus Cort se impone al esprint en Banyoles y Godon mantiene el liderato de la Volta

El ciclista danés Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility) se ha impuesto este martes en la segunda etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre Figueres y Banyoles sobre 167,4 kilómetros - VOLTA A CATALUNYA

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility) se ha impuesto este martes en la segunda etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre Figueres y Banyoles sobre 167,4 kilómetros, en una jornada marcada por una fuga temprana y por una victoria muy luchada del danés, mientras que Dorian Godon (INEOS Grenadiers) mantiene el liderato de la prueba catalana.

A falta de menos de un kilómetro, el pelotón lanzó su ataque decisivo para nuetralizar al belga Liam Slock (Lotto Intermarché), el último superviviente de una combativa fuga, y bien pronto el Uno-X Mobility de Cort pudo tomar la cabeza de carrera y salir con ventaja de la última curva.

Y en la recta final, que picaba hacia arriba, Cort Nielsen (35 victorias profesionales a sus 33 años) se situó en cabeza superando a Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG), que intentó seguirle sin lograrlo y terminó octavo.

Los últimos metros fueron una lucha de fuerza y estrategia: Cort logró distanciar a sus rivales en los últimos 400 metros y cruzó la meta en solitario, mientras Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) y Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech) completaban el podio del día. Por detrás, Godon controló la situación en el pelotón para mantener la camiseta de líder, cruzando la línea en cuarta posición y retener el liderato por la combinación de puestos, igualado a tiempo con Cort.

La escapada del día, sin duda protagonista de la jornada, se formó prácticamente al inicio de la etapa y estuvo integrada por Baptiste Veistroffer y Liam Slock (Lotto Intermarché) junto a los españoles Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Julen Arriolabengoa (Caja Rural-Seguros RGA) y Samuel Fernández (Euskaltel-Euskadi).

Veistroffer reforzó su condición de líder de la montaña al sumar los tres puntos del Alt del Purgatori, de 1,3 kilómetros al 6,9% de pendiente media, con Slock trabajando para mantener a su compañero en cabeza, primero, y luego luchando por la etapa, siendo cazado bajo las señales del último kilómetro. Por su parte, Arriolabengoa y Fernández fueron de los primeros en quedarse rezagados, mientras que Uriarte aguantó hasta los últimos quince kilómetros.

La etapa también estuvo marcada por la caída del alemán Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech), octavo en la primera etapa, que se vio obligado a abandonar. Durante la jornada, los equipos trabajaron intensamente para controlar la fuga y preparar la llegada: Alpecin-Premier Tech, Uno-X y UAE se disputaron la posición en el pelotón, mientras que el Jumbo | Lease a Bike de Jonas Vingegaard también tiró del grupo principal en los kilómetros finales.

De cara a este miércoles, la tercera etapa de la Volta llegará a la provincia de Tarragona. Con salida en Mont-roig del Camp y llegada a Vila-seca tras 159,4 kilómetros, será una jornada de dos caras: la primera con dos puertos de montaña, el duro Alt de la Mussara-Coll de les Llebres (1ª, 10,4 km al 6,6%) y el Coll de Capafons (2ª), y la segunda principalmente de bajada, pese al Coll Roig (3ª), hasta meta pasando por Reus. Una etapa exigente que podría favorecer tanto a fugas como a velocistas capaces de superar la montaña, aunque varios sprinters podrían quedarse atrás antes de los kilómetros finales.