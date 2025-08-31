Manuela Vos y Sergio Garrote, oro y plata en la prueba de ruta de bicis de mano del Mundial de Ciclismo Paralímpico

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas españoles Manuela Vos y Sergio Garrote sumaron dos nuevos metales en los Campeonatos del Mundo de Ciclismo Paralímpico en Carretera que se están disputando en la localidad belga de Ronse al conseguir la medalla de oro y la de plata respectivamente en las pruebas de ruta para bicicletas de mano.

La hispano-neerlandesa Manuela Vos logró el maillot arcoiris que le faltaba y que se le había escapado el año pasado en Zurich (Suiza) al imponerse en su carrera de 23,23 kilómetros a la uzbeca Pokiza Akhmadbekova para hacer el doblete tras el triunfo en la contrarreloj del jueves.

Por su parte, Sergio Garrote continuó subiendo al podio y alargando un palmarés ya repleto de éxitos después de sumar una nueva medalla de plata tras la conseguida en la prueba contra el crono. El español fue nuevamente superado por uno de sus grandes rivales, el francés Florent Jouanny, que atacó a falta de dos vueltas y que le aventajó en algo más de medio minuto.

En el resto de pruebas, en triciclos, Gonzalo García Abella (T1) y Joan Reinoso (T2) fueron quintos, con Antonio Prieto (T2), séptimo, mientras que Eva Moral, en bicis de mano (WH4), fue novena en su debut mundialista.