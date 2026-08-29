'Matxin': "Pogacar quería continuar, pero le dolía mucho el hombro"

Archivo - Josean Fernández 'Matxin' en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Nicolas Maeterlinck

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del UAE Team Emirates, el español Josean Fernández 'Matxin', dejó claro que no había "responsabilidad de nadie" en la caída de este sábado que supuso el abandono de Tadej Pogacar de la Vuelta Ciclista a España en la que marchaba líder destacado y recalcó que el esloveno "quería continuar", pero que decidieron que abandonase porque "le dolía mucho el hombro".

"No hay que dar responsabilidad a nadie, ha sido una caída que ocurre en el ciclismo, no ha sido ningún problema ni hay que depurar responsabilidades", señaló 'Matxin' a los medios en un vídeo publicado por 'Eurosport'.

El director deportivo cree que el cinco veces ganador el Tour de Francia "parece ser que estaba bebiendo agua" cuando sucedió el percance. "Al principio quería continuar, pero hemos visto que le dolía mucho el hombro y hemos decidido que no podía continuar", subrayó.

"Tendrán que dar unos puntos en la ceja, tenía sangre, pero era la ceja que se había abierto. No era grande la herida, pero le hacía sangrar bastante la ceja. Realmente al momento ha dicho que le dolía el hombro. Ha intentado levantarse y ahí se ha dado cuenta. Quería continuar, pero luego se agarraba incluso el brazo para intentar levantarse y son situaciones que hay que tomar decisiones. Obviamente, es una caída difícil de asimilar, pero bueno, motivación para todo el equipo. Él nos ha dado muchas victorias y ahora que el equipo le dé muchas victorias también dedicadas a Tadej", añadió el español.

'Matxin' insistió en que no sabían "exactamente" lo que había pasado. "Son caídas que ocurren en el ciclismo. Parece que estaba bebiendo y no sabemos exactamente si se ha tocado con alguien o no, o simplemente se ha caído, no lo sabemos, no quiero dar un detalle de una caída en la que realmente no estaba allí", explicó.

"Son situaciones que el ciclismo te da para bien y para mal. Ahora hay que estar con los chicos, hay que estar con Tadej y sobre todo sobreponerse y recuperarlo más rápido, esperar que no sea algo grave, que pueda recuperar y por qué no pensar en un Mundial. Vamos a ver cuál es la definición de los doctores de lo que le ocurre y lo sabremos después del informe del doctor", sentenció el director deportivo vasco.