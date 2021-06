Mavi García, doble campeona de España por segundo año consecutivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciclista balear Mavi García se ha proclamado este sábado campeona de España de carretera, en una cita disputada en La Nucía (Alicante), conquistando su primer doblete y su tercer oro nacional al imponerse a Ane Santesteban, que fue plata, y a Sara Martín, que se colgó el bronce y también se adjudicó el título de la categoría Sub-23.

Mavi García se llevó el triunfo pese a afrontar este Campeonato de España sin compañeras y tras gestionar de una manera brillante la oposición de sus rivales. La mallorquina aguardó al comienzo en el primer ascenso al 'Turrón Duro', con con rampas del 12%, y supo situarse para meterse en el grupo de cabeza a partir del séptimo kilómetro.

Un sextete formado por Ane Santesteban, Eider Merino, Inés Cantera, Mavi García, Martina Moreno y Elena Pérez tiró con más fuerza y estableció diferencias con el resto. En el descenso posterior, demostrando gran habilidad, logró contactar con ellas Sara Martín, mientras Pérez se dejaba todas sus opciones en este tramo.

Ane Santesteban y Mavi García elevaron el ritmo para desactivar la superioridad numérica de Movistar y consiguieron su propósito, eliminando definitivamente a las corredoras que habían entrado desde atrás. Sólo la joven Inés Cantera, a sus 18 años, resistió el pulso a Santesteban y García. De la misma forma que Martina Moreno y Sara Martín, que fue de menos a más hasta que ligró engancharse al grupo de cabeza.

A falta de 8 kilómetros a meta, Santesteban sufrió una pequeña caída tras perder la rueda delantera a la salida de una rotonda, según informa la Real Federación Española de Ciclismo. Mavi García, haciendo gala de una gran deportividad, esperó a que se reincorporara la corredora vasca y juntas rodaron hasta que a falta de 2 kilómetros la balear cambió el ritmo para sentenciar el título.

"Hemos conseguido dejar un grupo reducido, solo han entrado tres de Movistar, y luego ya en la segunda subida a Turrón Duro sí que hemos hecho la selección definitiva. En ese grupo, no nos daban relevos ni a Ane ni a mí y hemos decidido atacar e irnos por delante. Al final he podido ganar y estoy muy feliz de volver a conseguir el doblete", indicó Mavi García.

Santesteban, que cruzó la meta a 12 segundos de la balear, reconoció que "Mavi ha puesto un ritmo en la segunda subida". "Ya me he dado cuenta que tenía un poco más que yo. En los últimos diez kilómetros he sufrido una pequeña caída, pero no me ha afectado a mi rendimiento. Todos sabemos el altísimo nivel al que está Mavi y aunque no me hubiera caído no podría haber hecho más", explicó.

La tercera posición fue para Sara Martín, que aprovechó su mayor explosividad para, tras resistir a rueda de Inés Cantera en la subida final, imponerse en el sprint a la ciclista del Sopela y revalidar su título de campeona de España sub-23 y hacerse con el bronce.