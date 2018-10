Milton Ramos reina en la dunas y mete miedo al líder Luis Leao Pinto en la Titan Desert

Actualizado 02/05/2013 20:11:20 CET

El hispano-hondureño Milton Ramos (Líder-Unical) intentó arrebatar el liderato de la edición 2013 de la Milenio Titan Desert by GAES al portugués Luis Leao Pinto (Bici Esteve) después de adjudicarse la quinta etapa de la prueba, disputada con salida y llegada en Merzouga, aunque el luso supo defenderse de su bravo rival y tendrá una ventaja de más de dos minutos antes de la jornada final.

El día estuvo protagonizado por los dos primeros clasificados, que dieron espectáculo en una jornada muy larga, de 115 kilómetros y con un paso final estrella de cuatro kilómetros por las dunas del Erg Chebbi, que a punto estuvieron de dar la vuelta a la carrera. La arena hizo su trabajo y la inmensa mayoría de los corredores tuvo que poner pie a tierra y superarlas arrastrando la bicicleta.

Sin embargo, Ramos se mostró como el más hábil en este terreno y se hizo con la victoria por delante del checo Ondrej Fojtik (X-Sports) y del vasco Julen Zubero (GAES Elite 1), ganador de la tercera etapa, con un tiempo de 5 horas 5 minutos y 4 segundos, aventajando a sus dos perseguidores en más de cuatro minutos.

"Creo que no es una etapa cualquiera, es la etapa. El objetivo está conseguido. Ayer probé presiones en las dunas, y además he probado un pequeño invento y me ha salido bien la jugada, y el objetivo de ganar la etapa está cumplido", afirmó Ramos, que no reveló su secreto para superar las temibles dunas.

Peor lo pasó el líder. Luis Leao Pinto, sólido hasta hoy, se dejó más de seis minutos, pero supo administrar su jugosa renta con la que contaban y partirá con 2:18 para el último día, donde no podrá despistarse si quiere suceder a Roberto Heras como campeón y lograr su primer triunfo en la competición por el desierto de Marruecos.

Donde no hubo sorpresas fue en la categoría femenina donde Claudia Galicia volvió a hacer una exhibición de fuerza y talento para ganar su cuarta etapa de las cinco disputadas.

La recompensa para los participantes estará este viernes con la disputa de la sexta y última etapa de la Milenio Titan Desert by GAES, con inicio en Merzouga y llegada a Maadid, de tan sólo 60 kilómetros de recorrido.

--CLASIFICACIONES.

1. Milton Ramos (ESP-Lider-Unical) 5:05:04.

2. Ondrej Fojtik (RCH/X-Sports Cannondale) a 4:01.

3. JULEN ZUBERO (ESP/Gaes Elite 1) 4:16.

4. ÁNGEL GÓMEZ (ESP/Gaes Elite 2) 5:25.

5. Luis Leao Pinto (POR/Bicis Esteve) 6:11.

-General.

1. Luis Leao Pinto (POR/Bicis Esteve) 21:21:17.

2. MILTON RAMOS (ESP/LÍDER-UNICAL) a 2:18.

3. Ondrej Fojtik (RCH/XSports) 11:07.

4. JULEN ZUBERO (ESP/GAES ELITE) 16:08.

5. Marzio Deho (ITA/Olympia) 24:55.