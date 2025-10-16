Movistar Team crea un equipo de desarrollo de doce ciclistas

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo español Movistar Team ha creado su nuevo proyecto de formación, el Movistar Team Academy, que estará formada en su primera promoción por doce jóvenes corredores de entre 17 y 21 años procedentes de seis países distintos.

España, con la mitad de los integrantes, es el país que más ciclistas aporta, mientras que Italia con dos, y Colombia, Costa Rica, República Checa y Reino Unido tendrán un representante en esta nueva Movistar Team Academy que pretende dotar de futuros ciclistas profesional a la escuadra telefónica.

"El Movistar Team Academy nace con el propósito de fortalecer la base del ciclismo y facilitar la transición de jóvenes talentos hasta el máximo nivel del UCI WorldTour", asegura en un comunicado el equipo navarro, que amplía su estructura deportiva y reafirma su apuesta por un modelo formativo de referencia internacional.

"Presentamos un grupo muy ilusionante, con ciclistas jóvenes que cuentan con un gran potencial de crecimiento. Algunos de ellos ya están mostrando una evolución impresionante, y con el resto trabajaremos para que sigan el mismo camino, cada uno en su especialidad. Nuestro objetivo es ofrecerles un entorno de desarrollo ideal, en el que se sientan como en casa y dispongan de la libertad necesaria para seguir creciendo", explicó el director deportivo del Movistar Team Academy, Manuel Mateo.

Por su parte, el manager general del proyecto, Sebastián Unzué, destacó que este grupo de doce corredores de la Movistar Team Academy es un paso importante para la estructura. "Queremos ofrecer a los jóvenes un entorno profesional donde puedan crecer, aprender y dar sus primeros pasos hacia el máximo nivel. Este proyecto nace con una visión a largo plazo, centrada en acompañarlos en su desarrollo deportivo y personal, siempre con los valores que definen a Movistar Team", aportó.