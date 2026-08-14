Muere un ciclista de 19 años en la Vuelta a Portugal

Vuelta a Portugal - @VOLTAPORTUGAL

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista galés Finlay Tarling, del NSN Development Team, perdió la vida a los 19 años al sufrir este viernes una trágica colisión durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal entre Melgaço y Fafe.

"Los organizadores de la 87ª Volta a Portugal lamentan profundamente informar del fallecimiento del ciclista británico Finlay Tarling, del equipo NSN Development Team, a consecuencia de un grave accidente ocurrido durante la octava etapa", anunciaron la organización y la Federación Portuguesa de Ciclismo.

"Ante este trágico suceso, la carrera quedará neutralizada hasta la meta en Fafe y, como muestra de respeto y duelo, la ceremonia de entrega de premios prevista para hoy no se celebrará", añadió.

Según la información recabada por RTP, la cadena pública lusa, el accidente se produjo "por una colisión frontal con un vehículo que no participaba en la carrera". "El coche circulaba por el carril contrario y colisionó con el ciclista del equipo NSN, que iba rezagado del pelotón", añadió la RTP.

La etapa quedó neutralizada a 23 kilómetros de la meta y el ciclista fue atendido en el lugar del suceso, sin poder evitar el fallecimiento de Finlay, hermano menor del ciclista de Josh Tarling, quien afrontaba su primera gran carrera profesional.