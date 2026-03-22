Nairo Quintana: "Cada carrera que haga será ese gran último baile"

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El ciclista colombiano anunció este domingo que 2026 será su última temporada

Eusebio Unzué: "La confianza en sí mismo fue su sello"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) anunció este domingo su retirada a final de temporada, dispuesto a "disfrutar con los aficionados" sus últimas carreras y a "devolver" a los jóvenes, una vez termine, todo lo que el ciclismo le dio.

"Esta es una cita importante para mí, para mi familia, para mi país, mi gente, todos los que han estado al lado mío. El día de hoy, he venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional. No es mi última carrera, cada carrera que haga será ese gran último baile. Lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con los aficionados de estos momentos tan bonitos", dijo este domingo en una rueda de prensa en Barcelona.

El colombiano había convocado a los medios y dio la noticia leyendo una carta que tituló 'un nuevo comienzo'. Quintana recordó su inicio, como un niño en Boyacá "con una bicicleta que poco a poco se fue convirtiendo en compañera de vida". "En 2012 llegó una oportunidad que cambió todo, Movistar Team confió en mí", recordó.

"Era el comienzo de un sueño. Un sueño que alguna vez imaginé. Vinieron momentos que marcaron mi vida, y todo un país. Victorias de todo un continente, de Colombia entera. La vida como el ciclismo da vueltas y volver a casa, al Movistar Team, fue cerrar un ciclo con el corazón lleno", añadió, dando las gracias a todos sus compañeros, equipo y, sobre todo, a su familia.

Quintana apuntó sus intenciones después del ciclismo, sin dar detalles. "El ciclismo ha sido mi vida pero no es el final de mi historia, no hablo de despedida, hablo de comienzo. Un nuevo comienzo donde quiero seguir construyendo, crear oportunidades, devolverle a los jóvenes todo lo que el ciclismo me dio. Quiero que más niños sueñen como yo soñé", afirmó.

Por otro lado, el ciclista del equipo telefónico confesó que la retirada era una decisión natural. "Los años llegan, la familia crece, la familia en este momento es mi mayor prioridad, quiero entregarle mucho tiempo a ellos. Hemos ya brillado, tenido la oportunidad de representar un país, dar glorias y alegrías. Hemos hecho el ciclo, viene el otro ciclo que es seguir promoviendo en los jóvenes lo que el ciclismo me ha dado", apuntó.

"Seré recordado de diferentes maneras, ese ciclista luchador que quería siempre ganar. A través de esas victorias se motivó de diferentes formas a muchas personas", añadió un Quintana que recordó a Alberto Contador, como un "rival muy fuerte" y al que "admiró" mucho, y a su ídolo Alejandro Valverde.

Por otro lado, el jefe del Movistar Team, Eusebio Unzué, elogió al campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España. "No es fácil resumirlo. Con él hemos vivido una parte emocional muy importante, desde muy joven, desde 2012. La confianza en sí mismo fue su sello. Nunca había conocido una persona que nada le diera miedo. Cuando estaba convencido era imposible sacarle de su cabeza", dijo.

"Esa ha sido su gran fortaleza, era un hombre prudente cuando llegó pero descubrió rápido que podía ser uno de los grandes, y bien que lo consiguió", añadió, destacando los "seis años carrera a carrera" que firmó el colombiano sin descanso. "La única deuda que tiene el ciclismo con él, un Tour, que los trabajó y peleó para haber ganado", terminó.