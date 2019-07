Nairo Quintana: "Es, ante todo, una victoria de mis compañeros"

Actualizado 25/07/2019 19:26:07 CET

Nairo Quintana gana la 18º etapa del Tour de Francia 2019 - David Stockman/BELGA/dpa

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) se mostró satisfecho tras conseguir la victoria en la decimoctava etapa del Tour de Francia 2019 y dedicó el triunfo a sus "compañeros" después de todo lo que han sufrido en esta edición de la ronda gala.

"Esta victoria es el reflejo de tanto esfuerzo que hemos hecho durante muchos meses. Hemos trabajado a conciencia, hemos hecho una labor creo que buena, pero las cosas no se nos han dado como hemos querido. Hemos seguido adelante y no hemos dejado de insistir", dijo Quintana, que se ha colocado séptimo en la genera al 3:54 del líder Julian Alaphilippe.

"Sabía que podía ser un gran día para mí y hemos hablado con el equipo para hacer diferentes tipos de estrategias. Al final nos ha salido la victoria de etapa. Intentamos también con Mikel Landa, elevando el ritmo atrás para que también pudiera atacar y adelantar posiciones. Me fue bien en lo personal, pero es, ante todo, una victoria todo el equipo", reconoció el ciclista sudamericano.

En este sentido, Quintana insistió para que no quedase duda. "Han trabajado muy fuerte desde el inicio del Tour y me han ayudado mucho. Hubo mucha tristeza cuando perdí tiempo en el Tourmalet, pero aquí estamos. Esta victoria va dedicada a mis compañeros, a mi familia y a mi país, siempre apoyándome, en las buenas y en las no tan buenas", añadió.

"Siempre es una emoción ganar este tipo de etapas, un recorrido verdaderamente de escaladores. Aquí estuve presente, en mi terreno, en puertos muy bonitos, que me emocionan mucho", finalizó el corredor del Movistar Team, que venció este jueves con 1 minuto y 35 segundos de ventaja sobre el francés Romain Bardet.