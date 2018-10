Orbea lanza la versión de carbono de la ebike 'Gain', una híbrida de sólo 11,3 kilos

Publicado 02/07/2018 17:30:50 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca de bicicletas española ha presentado este lunes el lanzamiento del modelo de bicicleta eléctrica 'Gain' en su versión de carbono, un modelo híbrido de tan sólo 11,3 kilos con batería extra para alargar las salidas, integración total del cableado y ruedas de Mavic y MyO, entre otras novedades.

Los conceptos 'Enough Power' y 'Enough Energy' han dado lugar a una bici ligera, deportiva y manejable en la que las interfaces están integradas. Con un discreto botón ubicado en el tubo horizontal, gracias a la interfaz iWoc ONE el ciclista puede encender o apagar el sistema, comprobar el nivel de asistencia y visualizar la carga de batería restante con sus indicadores LED en diferentes colores.

La Gain no necesita de numerosos cables, puertos y accesorios, ya que el puerto CAN (Red de Área Controlada) BUS ofrece una única interfaz para la carga, los diagnósticos del sistema o la conexión a la batería de reserva.

Con una suave asistencia al pedaleo, la Gain cuenta con un anillo de retención de piñones con 20 imanes que el sensor detecta para que el sistema ajuste la potencia. El motor va acoplado al eje de la rueda y no al pedalier y dispone de una aplicación compatible con smartphones y smartwatches que proporciona un mayor control sobre el sistema iWoc que utiliza.

Con esta aplicación, el ciclista podrá llevar a cabo desde su dispositivo móvil funciones como seguimiento de tracks y carga de actividades y rutas GPS.