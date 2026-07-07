Pablo García y Mariona Calvis lideran la selección española para el Mundial de BMX Racing

El ciclista español Pablo García en una prueba de BMX Racing - RFEC

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha anunciado este martes la convocatoria de la selección española de BMX Racing para el Campeonato del Mundo, que se disputará los días 18 y 19 de julio en Brisbane (Australia), con un equipo formado por seis ciclistas.

El combinado nacional, dirigido por el seleccionador Pierre Henri Sauze, competirá en la gran cita internacional de la temporada con representantes en las categorías élite, sub23 y júnior, en un campeonato que reunirá a los mejores especialistas del mundo.

En categoría élite, España estará representada por Pablo García, que tratará de confirmar el buen nivel mostrado este año en las Copas del Mundo, y por Mariona Calvis, que regresará a una gran competición internacional tras superar la lesión que marcó su última etapa.

La expedición española la completan Larissa Cabral, Rodrigo Morales y Carlos Ordóñez en la categoría sub23, mientras que Sonia Recuero será la única representante nacional en la competición júnior.

El Mundial de Brisbane comenzará el sábado 18 de julio con las primeras rondas de todas las categorías y concluirá el domingo 19 con la disputa de las semifinales y finales que coronarán a los nuevos campeones del mundo.