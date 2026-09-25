Parla acoge este sábado el LVIII Trofeo Chico Pérez. - TROFEO CHICO PÉREZ

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La LVIII edición del Trofeo Chico Pérez para escuelas y cadetes de ciclismo se disputa este sábado, a partir de las 10 horas, en la localidad madrileña de Parla, con la prueba cadete de 70 kilómetros y más de 500 metros de desnivel con la que se cerrará la temporada de carretera de formación en la Comunidad de Madrid.

El programa de competición previsto incluye a las categorías infantiles, alevines, principiantes y cadetes. Tras no disputarse en 2025, la prueba cadete de 70 kilómetros regresa al calendario madrileño y llevará a los ciclistas desde Parla, a través de Pinto, hacia San Martín de la Vega.

Ésta será la parte más favorable antes de tomar rumbo a Morata de Tajuña, donde se disputará en el kilómetro 25 el primer premio de montaña, Cuesta Nueva. La competición alcanzará Titulcia y regresará de nuevo por San Martín de la Vega hacia Pinto con la llegada a Parla que encumbrará al vencedor de la prueba.

Una vez que se ponga en marcha la prueba cadete, tendrá lugar el circuito de escuelas en la Avenida de América, con 1.900 metros de longitud, que albergará las pruebas del resto de categorías. La salida y meta estará situada junto al complejo deportivo de la avenida.